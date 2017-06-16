Светлана Ходченкова и Александр Паль выясняют отношения в трейлере комедии «Жизнь впереди»

Фестивальная колонка
Финал фестиваля. «Аритмия» с Александром Яценко и Ириной Горбачевой
Лайфстайл
Актриса отмечает 30-летний юбилей
Новости кино
Первый ролик к картине вышел в день рождения хип-хоп исполнителя.
Новости кино
Появился первый ролик нового фильма Карена Оганесяна
со звёздным актёрским составом.
Новости театра
Мероприятие состоится в кинотеатре «Формула Кино на Лубянке» в рамках проекта TheatreHD.
Новости кино
У поклонников фестивального кино появится уникальная возможность увидеть картины, которые вряд ли выйдут в широкий прокат.
Рецензии на фильмы
Философский мультфильм об автомобильных гонках
Фестивальная колонка
XI Международный кинофестивалья им.Андрея Тарковского день за днем
Дозорные
Выиграй билеты на показ культового фильма Антониони
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге
Фестивальная колонка
«Мертвым повезло» Валиуллина, «Жги» Плетнева,
«Три сестры» Грымова, «Рок» Шахназарова-мл., «Мифы» Молочникова
Фестивальная колонка
Скрипит «Турецкое седло», оказываются далекими «Близкие», но «Скоро всё кончится»
Интервью
Глава сети «Московское кино» о бюджетных кинотеатрах и съемках в столице
обсуждение >>