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Светлана Ходченкова и Александр Паль выясняют отношения в трейлере комедии «Жизнь впереди»

16 июня
2017 год

Новости кино >>
16 июня 2017
В Сети появился первый трейлер российской комедии «Жизнь впереди», в которой снялись Светлана Ходченкова, Александр Паль, Максим Виторган, Егор Корешков, Павел Прилучный и многие другие актёры.



Режиссёром ленты стал Карен Оганесян («Пять невест»). В центре сюжета бывшие одноклассники, которые через много лет после окончания школы встречаются на поминках одного из учеников их класса. В фильме рассказаны четыре истории, которые оборачиваются довольно неожиданно для зрителей и главных героев.

В российский прокат новая картина «Жизнь впереди» выходит 28 сентября.
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Светлана Ходченкова и Александр Паль выясняют отношения в трейлере комедии «Жизнь впереди» фотографии
Светлана Ходченкова и Александр Паль выясняют отношения в трейлере комедии «Жизнь впереди» фотографии
Светлана Ходченкова и Александр Паль выясняют отношения в трейлере комедии «Жизнь впереди» фотографии
Светлана Ходченкова и Александр Паль выясняют отношения в трейлере комедии «Жизнь впереди» фотографии
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