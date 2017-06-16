Первый локализованный трейлер художественного фильма «2PAC: Легенда»

Сегодня, 16 июня, в день рождения легендарного хип-хоп исполнителя Тупака Шакура, опубликован первый локализованный трейлер и постер художественного фильма «2PAC: Легенда», сообщает Кино-Театр.ру пресс-служба Экспонента Фильм.
Сюжет фильма посвящён судьбе и творчестве Тупака Шакура, его истории о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократно привлекавшийся к суду и развязавший смертельную войну рекорд-лейблов, становится настоящим голосом улиц и одним из самых влиятельных исполнителей в мире.
Российская премьера фильма «2PAC: Легенда» назначена на 27 июля.
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