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Первый локализованный трейлер художественного фильма «2PAC: Легенда»

16 июня
2017 год

Новости кино >>
16 июня 2017
Сегодня, 16 июня, в день рождения легендарного хип-хоп исполнителя Тупака Шакура, опубликован первый локализованный трейлер и постер художественного фильма «2PAC: Легенда», сообщает Кино-Театр.ру пресс-служба Экспонента Фильм.



Главную роль в фильме исполнил молодой актёр Деметриус Шипп. Также в актёрском составе ленты Данай Джекесай Гурира («Ходячие мертвецы»), Джамал Вулард («Ноториус») и другие. Постановкой занимался клипмейкер Бенни Бум.

Сюжет фильма посвящён судьбе и творчестве Тупака Шакура, его истории о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократно привлекавшийся к суду и развязавший смертельную войну рекорд-лейблов, становится настоящим голосом улиц и одним из самых влиятельных исполнителей в мире.

Первый локализованный трейлер художественного фильма «2PAC: Легенда»

Российская премьера фильма «2PAC: Легенда» назначена на 27 июля.
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Первый локализованный трейлер художественного фильма «2PAC: Легенда» фотографии
Первый локализованный трейлер художественного фильма «2PAC: Легенда» фотографии
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