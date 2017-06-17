«Мухтар. Новый след» получил продолжение

В Минске завершились съёмки нового сезона сериала «Мухтар. Новый след»
.
Оперативника Максима Жарова в продолжении популярного телешоу сыграл Владимир Фекленко
, а Мухтара сразу 4 овчарки — Виват
, Воин
, Норис
и Дукс
. Со всеми «Мухтарами» у Владимира
сложились прекрасные отношения, и это отлично видно на экране. Однажды Воин даже встал на защиту Владимира: «Он бросился на актёра, игравшего преступника. Начал громко лаять, сурово рычать и отгонять его от меня».
Режиссёр Олег Шеремет
уверяет, что собаки не только профессиональные заступники, но и виртуозные артисты. Когда режиссёр решил снять сцену одним дублем, кинолог посетовал, что собака, к сожалению, не осилит эту многозадачную миссию. К тому же нельзя одну и ту же сцену репетировать много раз – собака теряет интерес и потом сниматься её уже не заставишь. «Но я был убежден, что у Мухтара все получится, —
рассказывает Шеремет. — Мы снимали сцену из серии «Спасите Хромчика», где Мухтар в кабинете оперов берёт упаковку салфеток, протягивает её эксперту Наде, затем немного сидит рядом с ребятами и уходит на своё место. Когда героиня Светы Брюхановой входит и произносит свою реплику, Мухтар лает «в ответ», а потом подбегает к ней и кладёт лапы ей на колени. Всё это одним дублем, без склеек! Казалось бы, ничего сложного, но представьте, каково собаке. Кинолог и все остальные были в шоке».
Примечателен новый сезон и с технической стороны. Алексей Моисеев
, которого в нынешнем составе можно назвать «старожилом» проекта, поделился впечатлением от съёмочного процесса: «Новая манера съёмок позволяет актёрам «жить» в кадре, не думая о свете, о том, как стоять. Кроме того, появилось больше возможностей снимать однодублевые сцены, например, переход из коридора в кабинет. Смотрится очень живо и естественно».
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