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«Мухтар. Новый след» получил продолжение

17 июня
2017 год

Новости кино >>
17 июня 2017
В Минске завершились съёмки нового сезона сериала «Мухтар. Новый след».

«Мухтар. Новый след» получил продолжение

Оперативника Максима Жарова в продолжении популярного телешоу сыграл Владимир Фекленко, а Мухтара сразу 4 овчарки — Виват, Воин, Норис и Дукс. Со всеми «Мухтарами» у Владимира сложились прекрасные отношения, и это отлично видно на экране. Однажды Воин даже встал на защиту Владимира: «Он бросился на актёра, игравшего преступника. Начал громко лаять, сурово рычать и отгонять его от меня».

Режиссёр Олег Шеремет уверяет, что собаки не только профессиональные заступники, но и виртуозные артисты. Когда режиссёр решил снять сцену одним дублем, кинолог посетовал, что собака, к сожалению, не осилит эту многозадачную миссию. К тому же нельзя одну и ту же сцену репетировать много раз – собака теряет интерес и потом сниматься её уже не заставишь. «Но я был убежден, что у Мухтара все получится, — рассказывает Шеремет. — Мы снимали сцену из серии «Спасите Хромчика», где Мухтар в кабинете оперов берёт упаковку салфеток, протягивает её эксперту Наде, затем немного сидит рядом с ребятами и уходит на своё место. Когда героиня Светы Брюхановой входит и произносит свою реплику, Мухтар лает «в ответ», а потом подбегает к ней и кладёт лапы ей на колени. Всё это одним дублем, без склеек! Казалось бы, ничего сложного, но представьте, каково собаке. Кинолог и все остальные были в шоке».

Примечателен новый сезон и с технической стороны. Алексей Моисеев, которого в нынешнем составе можно назвать «старожилом» проекта, поделился впечатлением от съёмочного процесса: «Новая манера съёмок позволяет актёрам «жить» в кадре, не думая о свете, о том, как стоять. Кроме того, появилось больше возможностей снимать однодублевые сцены, например, переход из коридора в кабинет. Смотрится очень живо и естественно».
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«Мухтар. Новый след» получил продолжение фотографии
«Мухтар. Новый след» получил продолжение фотографии
«Мухтар. Новый след» получил продолжение фотографии
«Мухтар. Новый след» получил продолжение фотографии
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