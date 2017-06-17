Скончался создатель «Рокки» и «Парня-каратиста»

В Лос-Анджелесе в возрасте 81 года скончался режиссёр Джон Эвилдсен
, подаривший нам популярные киносерии «Рокки»
и «Парень-каратист»
.
О смерти известного постановщика от рака поджелудочной железы сообщил его сын Энтони Эвилдсен
: «В моём понимании он был необычайным человеком. Невероятно талантливым, энергичным и очень упрямым. Порой ему это вредило, а порой и шло на пользу».
Джон Гилберт Эвилдсен
родился 21 декабря 1935
года в Оук-Парке (штат Иллинойс). После окончания Нью-Йоркского университета пробовал силы в любительском кино, затем работал в рекламном агентстве как сценарист рекламных роликов. В кино начал как ассистент оператора, затем кинооператор, был ассистентом Отто Преминжера
в его фильме «Поторопи закат»
. Работал в театре.
Прославился благодаря картине «Рокки», которая принесла ему «Оскар» за лучшую режиссуру. Помимо первой части, режиссёр также снял «Рокки-5»
. Ещё одной популярной серией Эвилдсена
стал «Парень-каратист» — он лично снял первые 3 фильма. На его счету 30
режиссёрских работ, среди которых также можно выделить такие ленты, как «Джо»
, «Спасите тигра»
, «Формула»
, «Соседи»
, «Держись за меня»
и «Сила личности»
.
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