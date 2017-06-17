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Скончался создатель «Рокки» и «Парня-каратиста»

17 июня
2017 год

Новости кино >>
17 июня 2017
В Лос-Анджелесе в возрасте 81 года скончался режиссёр Джон Эвилдсен, подаривший нам популярные киносерии «Рокки» и «Парень-каратист».

Скончался создатель «Рокки» и «Парня-каратиста»

О смерти известного постановщика от рака поджелудочной железы сообщил его сын Энтони Эвилдсен: «В моём понимании он был необычайным человеком. Невероятно талантливым, энергичным и очень упрямым. Порой ему это вредило, а порой и шло на пользу».

Джон Гилберт Эвилдсен родился 21 декабря 1935 года в Оук-Парке (штат Иллинойс). После окончания Нью-Йоркского университета пробовал силы в любительском кино, затем работал в рекламном агентстве как сценарист рекламных роликов. В кино начал как ассистент оператора, затем кинооператор, был ассистентом Отто Преминжера в его фильме «Поторопи закат». Работал в театре.

Прославился благодаря картине «Рокки», которая принесла ему «Оскар» за лучшую режиссуру. Помимо первой части, режиссёр также снял «Рокки-5». Ещё одной популярной серией Эвилдсена стал «Парень-каратист» — он лично снял первые 3 фильма. На его счету 30 режиссёрских работ, среди которых также можно выделить такие ленты, как «Джо», «Спасите тигра», «Формула», «Соседи», «Держись за меня» и «Сила личности».
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На съёмках «Парня-каратиста»
Скончался создатель «Рокки» и «Парня-каратиста» фотографии
Скончался создатель «Рокки» и «Парня-каратиста» фотографии
Скончался создатель «Рокки» и «Парня-каратиста» фотографии
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