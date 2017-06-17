Кевин Смит экранизирует граффити эпохи Второй мировой

ревью

Культовому итальянскому режиссёру сегодня исполнилось бы 90 лет.

А Borderlands превратится в единую киновселенную.

Режиссёр приступил к съёмкам альманаха ужасов «Здесь был Киллрой».

XI Международный кинофестивалья им.Андрея Тарковского день за днем

Финал фестиваля. «Аритмия» с Александром Яценко и Ириной Горбачевой

Кинотавр-2017: Про любовь и про нелюбовь. Сердечно-сосудистая трагикомедия Бориса Хлебникова

Скрипит «Турецкое седло», оказываются далекими «Близкие», но «Скоро всё кончится»

Интервью

Светлана Максимченко: «Мы хотим, чтобы Москва из сценариев превращалась в Москву на экране»

Глава сети «Московское кино» о бюджетных кинотеатрах и съемках в столице