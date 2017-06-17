Кевин Смит экранизирует граффити эпохи Второй мировой

Кевин Смит
продолжает пичкать зрителей своими хоррорами. На днях он приступил к съёмкам малобюджетного альманаха ужасов под названием «Здесь был Киллрой»
(KillRoy Was Here). Проект, носивший название Comes the Krampus
, изначально задумывался в качестве антологии о Крампусе. Впоследствии Смит переименовал его в Anti-Claus
, а после выхода «Крампуса» Майкла Догерти
и вовсе отложил эту идею на несколько лет.
Кевин Смит: «Мы хотели снять фильм о Крампусе, пока нас не опередили. Это должна была быть антология в стиле "Калейдоскопа ужасов" или, чтобы стало понятно нашим юным зрителям, "Калейдоскопа ужасов 2". Короче, антология – это как "Чёрное зеркало". Но проект пришлось отложить, поэтому позже мы решили переосмыслить тот упоротый сценарий и сделать нечто совершенно иное. В итоге попросту вычеркнули все рождественские мотивы и самого Крампуса, оставив скрипт почти тем же самым».
По словам режиссёра, сюжет будет закручен вокруг длинноносого монстра, карающего негодяев: «Киллрой — это смесь Голема, Бугимена и Смерти с косой. Никто не захочет смотреть, как невинным людям пускают кровь, но когда кто-то переступает черту и ведёт себя по-настоящему плохо, то вы просто обязаны заставить злодея как следует помучаться, пускай даже самым жестоким способом, и публика примет это на "ура"».
Внешний вид чудовища придумал Роберт Курцман
, вдохновившийся популярным граффити эпохи Второй мировой войны
. Сценарий написал сам Смит
вместе с Эндрю Макэлфрешем
(«Белые цыпочки»
). Съёмки проходят во Флориде при участии Ringling College of Art and Design и компании Semkhor Productions. Дата выхода в прокат пока неизвестна.
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