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Спин-офф «Джона Уика» посвятят обитателям отеля «Континенталь»

17 июня
2017 год

Новости кино >>
17 июня 2017
Согласно Чаду Стахелски, телевизионный спин-офф «Джона Уика» получил название «Отель Континенталь» (Continental).

Спин-офф «Джона Уика» посвятят обитателям отеля «Континенталь»

В сериале, тесно связанном с киновселенной, пойдёт речь о престижной гостиничной сети, которая предлагает все удобства наёмным убийцам по всему миру, запрещая при этом исполнять «заказы» на своей территории. Зрителям расскажут об обитателях и персонале отеля. Появится и сам Джон Уик, но у него, скорее всего, будет лишь камео.

На данный момент шоу пребывает в состоянии ранней стадии разработки. В его создании принимают участие Стахелски и сценарист Дерек Кольстад, которые впоследствии отойдут на задний план.

Напомним, Чад Стахелски планирует в ближайшем будущем снять «Джона Уика 3».
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Спин-офф «Джона Уика» посвятят обитателям отеля «Континенталь» фотографии
Спин-офф «Джона Уика» посвятят обитателям отеля «Континенталь» фотографии
Спин-офф «Джона Уика» посвятят обитателям отеля «Континенталь» фотографии
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