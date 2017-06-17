Спин-офф «Джона Уика» посвятят обитателям отеля «Континенталь»

Согласно Чаду Стахелски
, телевизионный спин-офф «Джона Уика»
получил название «Отель Континенталь»
(Continental).
В сериале, тесно связанном с киновселенной, пойдёт речь о престижной гостиничной сети, которая предлагает все удобства наёмным убийцам по всему миру, запрещая при этом исполнять «заказы» на своей территории. Зрителям расскажут об обитателях и персонале отеля. Появится и сам Джон Уик, но у него, скорее всего, будет лишь камео.
На данный момент шоу пребывает в состоянии ранней стадии разработки. В его создании принимают участие Стахелски
и сценарист Дерек Кольстад
, которые впоследствии отойдут на задний план.
Напомним, Чад Стахелски
планирует в ближайшем будущем снять «Джона Уика 3»
.
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