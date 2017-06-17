Раскрыто настоящее имя Джона Сноу

Благодаря анонсу, опубликованному журналом Empire, раскрыта одна из главных тайн популярного фэнтези-сериала «Игра престолов»
.
Из событий седьмого сезона станет ясно, что настоящее имя Джона Сноу (Кит Харингтон
) — Джахарис Таргариен. Об этом узнаёт его сводный Брандон Старк, умеющий заглядывать в прошлое.
Впрочем, о том, что Сноу является потомком королевской династии, долгое время правившей королевствами Вестероса, можно было догадаться по финалу шестого сезона. А теперь мы узнали и о том, как на самом деле зовут любимого персонажа.
Седьмой сезон «Игры престолов»
стартует на HBO 16 июля
.
обсуждение >>