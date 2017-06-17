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Раскрыто настоящее имя Джона Сноу

17 июня
2017 год

Новости кино >>
17 июня 2017
Благодаря анонсу, опубликованному журналом Empire, раскрыта одна из главных тайн популярного фэнтези-сериала «Игра престолов».

Раскрыто настоящее имя Джона Сноу

Из событий седьмого сезона станет ясно, что настоящее имя Джона Сноу (Кит Харингтон) — Джахарис Таргариен. Об этом узнаёт его сводный Брандон Старк, умеющий заглядывать в прошлое.

Впрочем, о том, что Сноу является потомком королевской династии, долгое время правившей королевствами Вестероса, можно было догадаться по финалу шестого сезона. А теперь мы узнали и о том, как на самом деле зовут любимого персонажа.

Седьмой сезон «Игры престолов» стартует на HBO 16 июля.
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Раскрыто настоящее имя Джона Сноу фотографии
Раскрыто настоящее имя Джона Сноу фотографии
Раскрыто настоящее имя Джона Сноу фотографии
Раскрыто настоящее имя Джона Сноу фотографии
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