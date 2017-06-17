Дюком Нюкемом заинтересовалась крупная киностудия

В рамках недавно прошедшей выставки E3 президент Gearbox Softwareповедал о том, что происходит с киноадаптациями игрЧто касается Borderlands, то, по словам, киношники планируют создать единую киновселенную:Первый Duke Nukem вышел в 1991 году и с тех пор обзавёлся несколькими сиквелами. Borderlands, вышедший в 2009-м, на данный момент включает в себя 3 шутера (в том числе приквел) и графическую приключенческую игру. Недавно стало известно о разработке третьей части серии.