Дюком Нюкемом заинтересовалась крупная киностудия

В рамках недавно прошедшей выставки E3 президент Gearbox Software Рэнди Питчфорд поведал о том, что происходит с киноадаптациями игр Duke Nukem и Borderlands.
Рэнди Питчфорд:«Мы работаем над фильмом по Duke Nukem! Я не могу его официально анонсировать, но я был потрясён, что к нам обратилось столько кинокомпаний. Мы завершаем сделку с одной из крупнейших киностудий... я вам по секрету скажу: это именно те люди, которые должны делать фильм про Дюка Нюкема. Посмотрим, что получится. Скорее всего, проект состоится».
Что касается Borderlands, то, по словам Питчфорда, киношники планируют создать единую киновселенную: «Мы работаем над несколькими версиями сценария. Наша стратегия сейчас следующая: это всё происходит во вселенной Borderlands, но вместо того, чтобы пересказывать истории из игры, мы создадим новые истории, у которых будет свой канон в фильмах. Мы используем всех героев и сюжеты, как это делает Marvel. В комиксах не найти точного сюжета фильмов, но встречаются персонажи, темы и ситуации из кино».
Первый Duke Nukem вышел в 1991 году и с тех пор обзавёлся несколькими сиквелами. Borderlands, вышедший в 2009-м, на данный момент включает в себя 3 шутера (в том числе приквел) и графическую приключенческую игру. Недавно стало известно о разработке третьей части серии.
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