Юбилей Лючио Фульчи

Сегодня, 17 июня
, исполнилось бы 90
лет культовому итальянскому режиссёру, мастеру по гриму и спецэффектам, сценаристу, продюсеру и актёру Лючио Фульчи
, прославившемуся благодаря фильмам ужасов.
Лючио Фульчи родился 17 июня 1927
года в Риме. Изучал медицину и одновременно работал художественным критиком. И вот однажды «я ехал домой на поезде и увидел у человека, сидящего напротив меня, газету, где говорилось, что Experimental Film Studios будет открыта вновь. И я решил пойти туда, и Лукино Висконти проверил и принял меня в эту студию…»
В Экспериментальном Центре Кино Фульчи
учился у таких преподавателей, как Микеланджело Антониони
и Лукино Висконти. По окончании получил диплом сценариста. Сначала Фульчи работал документалистом вместе с Карлетто Романо
и позже был помощником Макса Офюльса
и Марселя Л’Эрбье
. Писал сценарии для Роберто Росселлини
, Федерико Феллини
, Марио Бавы
и Лукино Висконти. Впоследствии режиссёр стал специализироваться на комедиях и работал с режиссёром Стено
и актёром Тото
, вместе с которым в 1959 году он снял свой первый фильм «Воры»
. После этого Фульчи продолжал снимать комедии до 1966 года, когда вышел его вестерн «Кольт пропел о смерти»
с Франко Неро
в главной роли. По словам мастера, он не собирался быть режиссёром, но для того, чтобы прокормить семью после женитьбы, начал снимать фильмы.
В жанр хоррора Лючио Фульчи пришел в 1969 году, когда снял две ленты «Одна на другой»
и «Инквизиция»
. Позже постановщик признался, что именно «Инквизиция» оказал большое влияние на его дальнейшее творчество и назовёт его своим лучшим творением. В 1979 году Фульчи снимает свой самый знаменитый фильм — «Пожиратели плоти»
. Первоначально продюсеры хотели, чтобы режиссёром выступил Энцо Дж. Кастеллари
. Но тот замялся, а Фульчи быстро смекнул, что на этом можно хорошо заработать, так как зомби-фильмы были очень популярны в конце 1970-х - начале 1980-х, во многом благодаря «Рассвету мертвецов» Джорджа А. Ромеро
. Бюджет фильма был крохотным, но благодаря настойчивости и таланту его создателей «Пожиратели плоти» получились ничем не хуже ромеровских. Картина с бешеным успехом прошла по экранам всего мира и породила массу подражаний и сиквелов. Но, тем не менее, из-за обилия жестокости и крови, во многих странах он был запрещён к показу.
Свой интерес к показу сцен насилия крупным планом Фульчи также воплотил в фильмах «Город живых мертвецов»
, «Седьмые врата ада»
, «Дом на краю кладбища»
и «Нью-йоркский потрошитель»
. Как и Альфред Хичкок
, Лючио
любил исполнять второстепенные роли в своих лентах. Помимо хорроров он также снял такие картины, как дилогия «Белый клык»
, «Ограбление по-итальянски»
, «Два побега из Синг Синг»
, «Воины 2072 года»
и многие другие. Всего на его счету 56
режиссёрских работ, 61
сценарий и 23
роли. За джалло «Рок-убийца»
был награждён премией на фестивале фантастического кино в Авориазе.
Во второй половине 80-х у Фульчи начались проблемы со здоровьем. До 1991 года он снял несколько менее успешных фильмов и два так и не вышедших в эфир сериала — «Милый дом ужасов»
и «Дом часов»
. В последние годы своей жизни работал над новым проектом «Восковой дом»
, но внезапная смерть от диабета 13 мая 1996
года не позволила завершить начатое. После его смерти фильм завершили Дарио Ардженто
и Серджо Стивалетти
, назвав его «Восковая маска»
.
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