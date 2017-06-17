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Юбилей Лючио Фульчи

17 июня
2017 год

Новости кино >>
17 июня 2017
Сегодня, 17 июня, исполнилось бы 90 лет культовому итальянскому режиссёру, мастеру по гриму и спецэффектам, сценаристу, продюсеру и актёру Лючио Фульчи, прославившемуся благодаря фильмам ужасов.

Юбилей Лючио Фульчи

Лючио Фульчи родился 17 июня 1927 года в Риме. Изучал медицину и одновременно работал художественным критиком. И вот однажды «я ехал домой на поезде и увидел у человека, сидящего напротив меня, газету, где говорилось, что Experimental Film Studios будет открыта вновь. И я решил пойти туда, и Лукино Висконти проверил и принял меня в эту студию…» В Экспериментальном Центре Кино Фульчи учился у таких преподавателей, как Микеланджело Антониони и Лукино Висконти. По окончании получил диплом сценариста. Сначала Фульчи работал документалистом вместе с Карлетто Романо и позже был помощником Макса Офюльса и Марселя Л’Эрбье. Писал сценарии для Роберто Росселлини, Федерико Феллини, Марио Бавы и Лукино Висконти. Впоследствии режиссёр стал специализироваться на комедиях и работал с режиссёром Стено и актёром Тото, вместе с которым в 1959 году он снял свой первый фильм «Воры». После этого Фульчи продолжал снимать комедии до 1966 года, когда вышел его вестерн «Кольт пропел о смерти» с Франко Неро в главной роли. По словам мастера, он не собирался быть режиссёром, но для того, чтобы прокормить семью после женитьбы, начал снимать фильмы.

В жанр хоррора Лючио Фульчи пришел в 1969 году, когда снял две ленты «Одна на другой» и «Инквизиция». Позже постановщик признался, что именно «Инквизиция» оказал большое влияние на его дальнейшее творчество и назовёт его своим лучшим творением. В 1979 году Фульчи снимает свой самый знаменитый фильм — «Пожиратели плоти». Первоначально продюсеры хотели, чтобы режиссёром выступил Энцо Дж. Кастеллари. Но тот замялся, а Фульчи быстро смекнул, что на этом можно хорошо заработать, так как зомби-фильмы были очень популярны в конце 1970-х - начале 1980-х, во многом благодаря «Рассвету мертвецов» Джорджа А. Ромеро. Бюджет фильма был крохотным, но благодаря настойчивости и таланту его создателей «Пожиратели плоти» получились ничем не хуже ромеровских. Картина с бешеным успехом прошла по экранам всего мира и породила массу подражаний и сиквелов. Но, тем не менее, из-за обилия жестокости и крови, во многих странах он был запрещён к показу.

Юбилей Лючио Фульчи

Свой интерес к показу сцен насилия крупным планом Фульчи также воплотил в фильмах «Город живых мертвецов», «Седьмые врата ада», «Дом на краю кладбища» и «Нью-йоркский потрошитель». Как и Альфред Хичкок, Лючио любил исполнять второстепенные роли в своих лентах. Помимо хорроров он также снял такие картины, как дилогия «Белый клык», «Ограбление по-итальянски», «Два побега из Синг Синг», «Воины 2072 года» и многие другие. Всего на его счету 56 режиссёрских работ, 61 сценарий и 23 роли. За джалло «Рок-убийца» был награждён премией на фестивале фантастического кино в Авориазе.

Во второй половине 80-х у Фульчи начались проблемы со здоровьем. До 1991 года он снял несколько менее успешных фильмов и два так и не вышедших в эфир сериала — «Милый дом ужасов» и «Дом часов». В последние годы своей жизни работал над новым проектом «Восковой дом», но внезапная смерть от диабета 13 мая 1996 года не позволила завершить начатое. После его смерти фильм завершили Дарио Ардженто и Серджо Стивалетти, назвав его «Восковая маска».
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Белый клыкВозвращение Белого КлыкаВорыВосковая маскаГород живых мертвецовДва побега из Синг СингДом на краю кладбищаИнквизицияОграбление по-итальянскиПожиратели плотиСедьмые врата ада

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Юбилей Лючио Фульчи фотографии
Юбилей Лючио Фульчи фотографии
Юбилей Лючио Фульчи фотографии
Юбилей Лючио Фульчи фотографии
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