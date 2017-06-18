В «Гараже» покажут фильмы выдающихся американских режиссёров

С 20 июня по 6 сентября
в новом летнем кинотеатре Garage Screen пройдут показы программы «Кино о кино: американский кинематограф в лицах»
— совместного проекта Музея «Гараж» и Центра документального кино. Серия кинопоказов посвящена важнейшим режиссёрам США — Альфреду Хичкоку
, Стэнли Кубрику
, Орсону Уэллсу
и Ричарду Линклэйтеру
. Программа будет состоять из 4-х парных показов: в первый вечер будет представлен документальный фильм об одном из режиссёров, сопровождённый дискуссией с участием экспертов, а на следующий день будет демонстрироваться один из его фильмов.
Первым героем цикла, открывающегося 20 июня
, станет Альфред Хичкок
. О творчестве мастера расскажет документальная лента «78/52» Александра О. Филиппа
, анализирующая самую жуткую сцену убийства в истории кино из фильма «Психоз»
. Первую серию показов представит кинокритик, киновед и переводчик Нина Цыркун
, которая расскажет о режиссёрском методе Хичкока
. На следующий день, 21 июня
, будет показана отреставрированная версия этого психологического триллера. Следующий блок показов будет посвящён Ричарду Линклэйтеру. В первый вечер, 12 июля
, зрители увидят документальную ленту «Следуй за мечтой» Карен Бернстайн
и Луиса Блэка
, а 13 июля
будет показан «Бездельник»
, ставший гимном независимого американского кино 1990-х. Третий блок, 15
и 16 августа
, будет отдан Стэнли Кубрику. Документальная картина Родни Ашера «Комната 237»
будет показана вместе с режиссёрской — сокращённой — версией фильма «Сияния»
(Кубрик
лично настоял на удалении нескольких сцен, смягчающих, по его мнению, «эффект тотального ужаса»
, которого он хотел достичь). Программа завершится 5
и 6 сентября
показом документального фильма «Знакомьтесь, Орсон Уэллс» Клары
и Жюлиа Куперберг
и отреставрированной версии самого загадочного фильма Уэллса «Леди из Шанхая»
.
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами и доступны глухим и слабослышащим посетителям. Билеты можно приобрести на официальном сайте или на стойке информации Музея перед показами.
Расписание показов
«Кино о кино. Альфред Хичкок»
Начало лекции в 21:30
Начало кинопоказа в 22:00
20 июня
, вторник - «78/52»
21 июня
, среда - «Психоз»
«Кино о кино. Ричард Линклэйтер»
Начало лекции в 21:00
Начало кинопоказа в 21:30
12 июля
, среда - «Следуй за мечтой»
13 июля
, четверг - «Бездельник»
«Кино о кино. Стэнли Кубрик»
Начало лекции в 20:30
Начало кинопоказа в 21:00
15 августа
, вторник - «Комната 237»
16 августа
, среда - «Сияние»
«Кино о кино. Орсон Уэллс»
Начало лекции в 20:30
Начало кинопоказа в 21:00
5 сентября
, вторник - «Знакомьтесь, Орсон Уэллс»
6 сентября
, среда - «Леди из Шанхая»
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