Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В «Гараже» покажут фильмы выдающихся американских режиссёров

18 июня
2017 год

Новости кино >>
18 июня 2017
С 20 июня по 6 сентября в новом летнем кинотеатре Garage Screen пройдут показы программы «Кино о кино: американский кинематограф в лицах» — совместного проекта Музея «Гараж» и Центра документального кино. Серия кинопоказов посвящена важнейшим режиссёрам США — Альфреду Хичкоку, Стэнли Кубрику, Орсону Уэллсу и Ричарду Линклэйтеру. Программа будет состоять из 4-х парных показов: в первый вечер будет представлен документальный фильм об одном из режиссёров, сопровождённый дискуссией с участием экспертов, а на следующий день будет демонстрироваться один из его фильмов.

«Психоз»

Первым героем цикла, открывающегося 20 июня, станет Альфред Хичкок. О творчестве мастера расскажет документальная лента «78/52» Александра О. Филиппа, анализирующая самую жуткую сцену убийства в истории кино из фильма «Психоз». Первую серию показов представит кинокритик, киновед и переводчик Нина Цыркун, которая расскажет о режиссёрском методе Хичкока. На следующий день, 21 июня, будет показана отреставрированная версия этого психологического триллера. Следующий блок показов будет посвящён Ричарду Линклэйтеру. В первый вечер, 12 июля, зрители увидят документальную ленту «Следуй за мечтой» Карен Бернстайн и Луиса Блэка, а 13 июля будет показан «Бездельник», ставший гимном независимого американского кино 1990-х. Третий блок, 15 и 16 августа, будет отдан Стэнли Кубрику. Документальная картина Родни Ашера «Комната 237» будет показана вместе с режиссёрской — сокращённой — версией фильма «Сияния» (Кубрик лично настоял на удалении нескольких сцен, смягчающих, по его мнению, «эффект тотального ужаса», которого он хотел достичь). Программа завершится 5 и 6 сентября показом документального фильма «Знакомьтесь, Орсон Уэллс» Клары и Жюлиа Куперберг и отреставрированной версии самого загадочного фильма Уэллса «Леди из Шанхая».

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами и доступны глухим и слабослышащим посетителям. Билеты можно приобрести на официальном сайте или на стойке информации Музея перед показами.

Расписание показов

«Кино о кино. Альфред Хичкок»
Начало лекции в 21:30
Начало кинопоказа в 22:00
20 июня, вторник - «78/52»
21 июня, среда - «Психоз»

«Кино о кино. Ричард Линклэйтер»
Начало лекции в 21:00
Начало кинопоказа в 21:30
12 июля, среда - «Следуй за мечтой»
13 июля, четверг - «Бездельник»

«Кино о кино. Стэнли Кубрик»
Начало лекции в 20:30
Начало кинопоказа в 21:00
15 августа, вторник - «Комната 237»
16 августа, среда - «Сияние»

«Кино о кино. Орсон Уэллс»
Начало лекции в 20:30
Начало кинопоказа в 21:00
5 сентября, вторник - «Знакомьтесь, Орсон Уэллс»
6 сентября, среда - «Леди из Шанхая»
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Стэнли КубрикРичард ЛинклэйтерОрсон УэллсАльфред Хичкок
фильмы
БездельникЛеди из ШанхаяПсихозСияние

фотографии >>
«Сияние»
«78/52»
«Знакомьтесь, Орсон Уэллс»
«Психоз»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Баталов
15 июня ушёл из жизни актёр Алексей Баталов.
Волеслав Стенинг
15 июня ушёл из жизни художник Волеслав Стенинг.
Валерий Криштапенко
12 июня ушёл из жизни актёр Валерий Криштапенко.
Ада Волошина
10 июня ушла из жизни актриса Ада Волошина.

День рождения >>

Юлия Агафонова
Борис Барнет
Игорь Золотовицкий
Валентина Малявина
Ирина Пегова
Тамара Совчи
Юрий Соломин
Сергей Степанченко
Юри Ярвет
Эва Барток
Ричард Бун
Бернар Жиродо
Кэрол Кэйн
Виктор Лану
Пол Маккартни
Изабелла Росселлини
все родившиеся 18 июня >>

Афиша кино >>

Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью