ревью

Новости кино Хидео Кодзима благословил Джордана Вот-Робертса на создание киноверсии игры Metal Gear Solid Геймдизайнер посоветовал режиссёру предать свою аудиторию.

Новости кино «Книга жизни» раскроется на новой странице Хорхе Р. Гутьеррес создаст продолжение популярного мультфильма трёхлетней давности.

Новости кино Бен Кингсли решит еврейский вопрос Британский актёр сыграет в триллере «Операция "Финал"» гестаповца Адольфа Эйхмана.

Новости кино Третий спин-офф «Заклятия» расскажет про Горбуна Над сценарием будущего хоррора работает дебютант Майк ван Вэйс.

Новости кино В «Гараже» покажут фильмы выдающихся американских режиссёров Программа «Кино о кино: американский кинематограф в лицах» посвящена Альфреду Хичкоку, Стэнли Кубрику, Орсону Уэллсу и Ричарду Линклэйтеру.

Рецензии на фильмы «Он и она»: Комические куплеты из супружеской жизни История любви писателя и студентки от начала до конца

Рецензии на фильмы «Тачки 3»: Счастливый проигрыш Философский мультфильм об автомобильных гонках

Фестивальная колонка Зеркало-2017: Фотоальбом фестиваля XI Международный кинофестивалья им.Андрея Тарковского день за днем

Фестивальная колонка Кинотавр-2017: Про любовь и про нелюбовь. Сердечно-сосудистая трагикомедия Бориса Хлебникова Финал фестиваля. «Аритмия» с Александром Яценко и Ириной Горбачевой