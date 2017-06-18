Третий спин-офф «Заклятия» расскажет про Горбуна

«Заклятие» Джеймса Вана
обретёт третий спин-офф. Следом за куклой Аннабель
и Монахиней
поспешит пугать зрителей чудовище из второй части
популярной хоррор-серии — Горбун.
«Горбуну»
(Crooked Man) предстоит стать частью кинематографической вселенной под общим названием «Материалы Уорренов»
.
Над сценарием будущей ленты трудится в поте лица дебютант Майк ван Вэйс
с оглядкой на оригинальную историю Джеймса Вана
. После ознакомления с готовой рукописью Ван
и Питер Сэфран
, являющиеся продюсерами спин-оффа, займутся поисками режиссёра.
Напомним, 11 августа
на экранах планеты появится «Проклятие Аннабель 2»
, а в июле 2018
года зритель встретится с «Монахиней»
.
обсуждение >>