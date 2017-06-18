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Третий спин-офф «Заклятия» расскажет про Горбуна

18 июня
2017 год

Новости кино >>
18 июня 2017
«Заклятие» Джеймса Вана обретёт третий спин-офф. Следом за куклой Аннабель и Монахиней поспешит пугать зрителей чудовище из второй части популярной хоррор-серии — Горбун.

Третий спин-офф «Заклятия» расскажет про Горбуна

«Горбуну» (Crooked Man) предстоит стать частью кинематографической вселенной под общим названием «Материалы Уорренов».

Над сценарием будущей ленты трудится в поте лица дебютант Майк ван Вэйс с оглядкой на оригинальную историю Джеймса Вана. После ознакомления с готовой рукописью Ван и Питер Сэфран, являющиеся продюсерами спин-оффа, займутся поисками режиссёра.

Напомним, 11 августа на экранах планеты появится «Проклятие Аннабель 2», а в июле 2018 года зритель встретится с «Монахиней».
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Третий спин-офф «Заклятия» расскажет про Горбуна фотографии
Третий спин-офф «Заклятия» расскажет про Горбуна фотографии
Третий спин-офф «Заклятия» расскажет про Горбуна фотографии
Третий спин-офф «Заклятия» расскажет про Горбуна фотографии
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