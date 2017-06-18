Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Бен Кингсли решит еврейский вопрос

18 июня
2017 год

Новости кино >>
18 июня 2017
Бен Кингсли сыграет в триллере Криса Вайца «Операция "Финал"».

Бен Кингсли

Знаменитый британский актёр воплотит образ одного из гестаповцев — нацистского офицера Адольфа Эйхмана, который разработал программу «окончательного решения еврейского вопроса», послужившую базой для создания специальных Лагерей смерти.

Картина, основанная на реальных событиях, расскажет о том, как в 1960 году Эйхман был пойман израильскими спецслужбами. После Второй мировой преступнику удалось скрыться от суда в Южной Америке, но агентов израильской разведки «Моссад» это не остановило. Они выследили его, похитили и вывезли в Израиль, где его после суда приговорили к высшей мере наказания и казнили. В качестве руководителя спецгруппы «Моссада» Питера Малкина предстанет Оскар Айзек.

Сценарий написал Мэттью Ортон («Битва за Британию»). Съёмки начнутся осенью текущего года в Аргентине.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Бен Кингсли сыграет фараона
Бен Кингсли сыграет в драме про Тутанхамона
персоны
Оскар АйзекКрис ВэйтцБен Кингсли

фотографии >>
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Бен Кингсли решит еврейский вопрос фотографии
Оскар Айзек
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Турандот из страны Оз   18.06.2017 - 16:17
Похож. Правда гестаповец помоложе, да покрасивше, хотя, может, это его форма красит. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Баталов
15 июня ушёл из жизни актёр Алексей Баталов.
Волеслав Стенинг
15 июня ушёл из жизни художник Волеслав Стенинг.

День рождения >>

Юлия Агафонова
Борис Барнет
Игорь Золотовицкий
Валентина Малявина
Ирина Пегова
Тамара Совчи
Юрий Соломин
Сергей Степанченко
Юри Ярвет
Эва Барток
Ричард Бун
Бернар Жиродо
Кэрол Кэйн
Виктор Лану
Пол Маккартни
Изабелла Росселлини
все родившиеся 18 июня >>

Афиша кино >>

Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью