Бен Кингсли решит еврейский вопрос

Бен Кингсли
сыграет в триллере Криса Вайца «Операция "Финал"»
.
Знаменитый британский актёр воплотит образ одного из гестаповцев — нацистского офицера Адольфа Эйхмана
, который разработал программу «окончательного решения еврейского вопроса», послужившую базой для создания специальных Лагерей смерти.
Картина, основанная на реальных событиях, расскажет о том, как в 1960 году Эйхман был пойман израильскими спецслужбами. После Второй мировой преступнику удалось скрыться от суда в Южной Америке, но агентов израильской разведки «Моссад» это не остановило. Они выследили его, похитили и вывезли в Израиль, где его после суда приговорили к высшей мере наказания и казнили. В качестве руководителя спецгруппы «Моссада» Питера Малкина
предстанет Оскар Айзек
.
Сценарий написал Мэттью Ортон
(«Битва за Британию»
). Съёмки начнутся осенью текущего года в Аргентине.
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