Бен Кингсли решит еврейский вопрос

ревью

Третий спин-офф «Заклятия» расскажет про Горбуна

История любви писателя и студентки от начала до конца

«Он и она»: Комические куплеты из супружеской жизни

XI Международный кинофестивалья им.Андрея Тарковского день за днем

Финал фестиваля. «Аритмия» с Александром Яценко и Ириной Горбачевой

Кинотавр-2017: Про любовь и про нелюбовь. Сердечно-сосудистая трагикомедия Бориса Хлебникова

Интервью

Светлана Максимченко: «Мы хотим, чтобы Москва из сценариев превращалась в Москву на экране»

Глава сети «Московское кино» о бюджетных кинотеатрах и съемках в столице