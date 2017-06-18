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«Книга жизни» раскроется на новой странице

18 июня
2017 год

Новости кино >>
18 июня 2017
Студия Reel FX Animation Studios возьмётся за сиквел мультфильма Хорхе Р. Гутьерреса «Книга жизни», вышедшего в 2014 году.

«Книга жизни» раскроется на новой странице

Хорхе Р. Гутьеррес: «Наш сиквел появится потому, что люди постоянно спрашивали у меня о том, что может случиться с героями фильма дальше. Вторая часть будет очень подробной и расскажет всё о тех героях, которые понравились зрителям больше всего».

Чак Пейл, глава бизнес-направления студии Reel FX Animation: «"Книга жизни 2" будет продолжением невероятной истории, которая технически и творчески передаёт то видение этого великолепного мира, которое дал нам Хорхе. Оригинальный фильм был очень хорош, мы надеемся, что следующий фильм произведёт на зрителя не меньшее впечатление».

Пока неизвестно, вернётся ли ко второй части в качестве продюсера Гильермо дель Торо, работавший над оригиналом. Осталась в тени и дата релиза сиквела.
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