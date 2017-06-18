Хидео Кодзима благословил Джордана Вот-Робертса на создание киноверсии игры Metal Gear Solid

посоветовал, планирующему снимать картину по мотивам культовой серии игр, предать свою аудиторию.Разумеется, фразу мэтра нельзя воспринимать буквально. Создательвсего лишь призвал режиссёра опираться исключительно на своё видение и не прислушиваться к геймерам.На данный момент последней игрой серии является, вышедшая в сентябре 2015 года.