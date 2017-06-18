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Хидео Кодзима благословил Джордана Вот-Робертса на создание киноверсии игры Metal Gear Solid

18 июня
2017 год

Новости кино >>
18 июня 2017
Хидео Кодзима посоветовал Джордану Вот-Робертсу, планирующему снимать картину по мотивам культовой серии игр Metal Gear Solid, предать свою аудиторию.

Metal Gear Solid

Разумеется, фразу мэтра нельзя воспринимать буквально. Создатель MGS всего лишь призвал режиссёра опираться исключительно на своё видение и не прислушиваться к геймерам.

Джордан Вот-Робертс: «Для меня Metal Gear Solid не просто крутая видеоигра. Это не просто отличная история, но и произведение искусства. Поэтому прямо сейчас передо мной стоит цель сделать всё от нас зависящее, чтобы получилась самая лучшая из возможных версий полнометражного фильма. Если это произойдет, фанаты и обычные зрители смогут пережить и в некотором роде прочувствовать всё великолепие игры, созданной Кодзимой».

На данный момент последней игрой серии является Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, вышедшая в сентябре 2015 года.
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