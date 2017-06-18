Хидео Кодзима благословил Джордана Вот-Робертса на создание киноверсии игры Metal Gear Solid

Хидео Кодзима
посоветовал Джордану Вот-Робертсу
, планирующему снимать картину по мотивам культовой серии игр Metal Gear Solid
, предать свою аудиторию.
Разумеется, фразу мэтра нельзя воспринимать буквально. Создатель MGS
всего лишь призвал режиссёра опираться исключительно на своё видение и не прислушиваться к геймерам.
Джордан Вот-Робертс: «Для меня Metal Gear Solid не просто крутая видеоигра. Это не просто отличная история, но и произведение искусства. Поэтому прямо сейчас передо мной стоит цель сделать всё от нас зависящее, чтобы получилась самая лучшая из возможных версий полнометражного фильма. Если это произойдет, фанаты и обычные зрители смогут пережить и в некотором роде прочувствовать всё великолепие игры, созданной Кодзимой».
На данный момент последней игрой серии является Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
, вышедшая в сентябре 2015 года.
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