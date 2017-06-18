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Юбилей Изабеллы Росселлини

18 июня
2017 год

Новости кино >>
18 июня 2017
Сегодня, 18 июня, исполнилось 65 лет актрисе и режиссёру Изабелле Росселлини.

Юбилей Изабеллы Росселлини

Изабелла Фьорелла Элеттра Джованна Росселлини родилась 18 июня 1952 года в семье знаменитой шведской актрисы Ингрид Бергман и итальянского кинорежиссёра Роберто Росселлини. В 19 лет переехала в Нью-Йорк, где окончила Высшую школу социальных исследований и стала работать репортёром для итальянского телевидения. Позировала как фотомодель для журналов Vogue, Elle, Marie Claire, Bazaar и Vanity Fair, а также была лицом косметической компании Lancome.

В кино дебютировала в 1976 году, сыграв в картине Винсента Миннелли «Дело времени» с участием её матери. Через несколько лет она обратила на себя внимание ролью в «Поляне» Паоло и Витторио Тавиани, но прославилась лишь в 1986 году, когда сыграла в шедевре своего бывшего мужа Дэвида Линча «Синий бархат». Всего на её счету более 80 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Белые ночи», «Очи чёрные», «Сиеста», «Байки из склепа», «Дикие сердцем», «Смерть ей к лицу», «Невинный», «Падшие ангелы», «Бессмертная возлюбленная», «Уайатт Эрп», «Друзья», «Похороны», «Одиссей», «Шпионка», «Дурная слава», «Джой» и многие другие.

В 2008 году на Берлинском Кинофестивале была показана дебютная режиссёрская работа Росселлини - короткометражная лента «Зелёное порно», а через 2 года она закончила работу над веб-сериалом «Соблазни меня», являющимся своеобразным продолжением вышеназванной короткометражки. С тех пор Изабелла поставила ещё 5 картин.
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«Синий бархат»
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