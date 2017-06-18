Юбилей Изабеллы Росселлини

Сегодня, 18
июня, исполнилось 65
лет актрисе и режиссёру Изабелле Росселлини
.
Изабелла Фьорелла Элеттра Джованна Росселлини
родилась 18 июня 1952
года в семье знаменитой шведской актрисы Ингрид Бергман
и итальянского кинорежиссёра Роберто Росселлини
. В 19 лет переехала в Нью-Йорк, где окончила Высшую школу социальных исследований и стала работать репортёром для итальянского телевидения. Позировала как фотомодель для журналов Vogue, Elle, Marie Claire, Bazaar и Vanity Fair, а также была лицом косметической компании Lancome.
В кино дебютировала в 1976 году, сыграв в картине Винсента Миннелли «Дело времени»
с участием её матери. Через несколько лет она обратила на себя внимание ролью в «Поляне» Паоло и Витторио Тавиани
, но прославилась лишь в 1986 году, когда сыграла в шедевре своего бывшего мужа Дэвида Линча «Синий бархат»
. Всего на её счету более 80
ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Белые ночи»
, «Очи чёрные»
, «Сиеста»
, «Байки из склепа»
, «Дикие сердцем»
, «Смерть ей к лицу»
, «Невинный»
, «Падшие ангелы»
, «Бессмертная возлюбленная»
, «Уайатт Эрп»
, «Друзья»
, «Похороны»
, «Одиссей»
, «Шпионка»
, «Дурная слава»
, «Джой»
и многие другие.
В 2008 году на Берлинском Кинофестивале была показана дебютная режиссёрская работа Росселлини
- короткометражная лента «Зелёное порно»
, а через 2 года она закончила работу над веб-сериалом «Соблазни меня»
, являющимся своеобразным продолжением вышеназванной короткометражки. С тех пор Изабелла
поставила ещё 5 картин.
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