Двойное «Зеркало»: Гран-при фестиваля имени Тарковского удостоены «Теснота» и «Я не мадам Бовари»

Гран-при XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало»
, проходившего в Ивановской области, удостоены 2 фильма - «Теснота» Кантемира Балагова
и «Я не мадам Бовари»
китайского режиссёра Фенга Сяоганга
. Церемония закрытия смотра началась с минуты молчания в память об Алексее Баталове
.
За «Лучшую работу режиссёра» отмечена лента хорватского постановщика Игоря Бежиновича «Краткая экскурсия»
, «За профессиональные достижения» - операторская работа в картине «Сексуальная Дурга»
индийского режиссёра Санала Кумара Сасидхарана
. Специальное упоминание жюри получили «Глупая птица»
(режиссёры Хуан Цзи
, Рюдзи Оцука
, Китай) и «Фелисите»
(режиссёр Ален Гомис
, Франция-Сенегал). Приза зрительских симпатий удостоена «Теснота»
. Специальный приз за выдающийся артистический вклад в российский кинематограф и в художественный мир Тарковского
был присуждён Маргарите Тереховой
— награду получила дочь актрисы Анна Терехова
.
Третий год подряд конкурсную программу киносмотра смотрело жюри молодых киноведов и кинокритиков, премию «Голос» они вручили «Тесноте»
и «Краткой экскурсии»
.
Жюри конкурса документального кино присудило «Большое Зеркало Артдокфеста» картине Лизы Козловой «В центре циклона»
, «Малое Зеркало» — ленте Александра Кузнецова «Освобождение: инструкция по применению»
. Фильмы программы российского кино «Свои» второй год подряд смотрело жюри из 9 молодых киноманов города Иваново. Свой приз «Выбор молодых» они вручили «Язычникам» Валерии Сурковой
.
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