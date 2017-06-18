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Двойное «Зеркало»: Гран-при фестиваля имени Тарковского удостоены «Теснота» и «Я не мадам Бовари»

18 июня
2017 год

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18 июня 2017
Гран-при XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», проходившего в Ивановской области, удостоены 2 фильма - «Теснота» Кантемира Балагова и «Я не мадам Бовари» китайского режиссёра Фенга Сяоганга. Церемония закрытия смотра началась с минуты молчания в память об Алексее Баталове.

«Теснота»

За «Лучшую работу режиссёра» отмечена лента хорватского постановщика Игоря Бежиновича «Краткая экскурсия», «За профессиональные достижения» - операторская работа в картине «Сексуальная Дурга» индийского режиссёра Санала Кумара Сасидхарана. Специальное упоминание жюри получили «Глупая птица» (режиссёры Хуан Цзи, Рюдзи Оцука, Китай) и «Фелисите» (режиссёр Ален Гомис, Франция-Сенегал). Приза зрительских симпатий удостоена «Теснота». Специальный приз за выдающийся артистический вклад в российский кинематограф и в художественный мир Тарковского был присуждён Маргарите Тереховой — награду получила дочь актрисы Анна Терехова.

Третий год подряд конкурсную программу киносмотра смотрело жюри молодых киноведов и кинокритиков, премию «Голос» они вручили «Тесноте» и «Краткой экскурсии».

Жюри конкурса документального кино присудило «Большое Зеркало Артдокфеста» картине Лизы Козловой «В центре циклона», «Малое Зеркало» — ленте Александра Кузнецова «Освобождение: инструкция по применению». Фильмы программы российского кино «Свои» второй год подряд смотрело жюри из 9 молодых киноманов города Иваново. Свой приз «Выбор молодых» они вручили «Язычникам» Валерии Сурковой.
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Двойное «Зеркало»: Гран-при фестиваля имени Тарковского удостоены «Теснота» и «Я не мадам Бовари» фотографии
Двойное «Зеркало»: Гран-при фестиваля имени Тарковского удостоены «Теснота» и «Я не мадам Бовари» фотографии
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