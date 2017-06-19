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Дайана Крюгер стала ведьмой

19 июня
2017 год

Новости кино >>
19 июня 2017
Дайана Крюгер присоединилась к актёрскому ансамблю картины Роберта Земекиса с рабочим названием «Марвенкол» (Marwencol). Актрисе составят компанию Стив Карелл, Лесли Манн, Жанель Моне и Эйса Гонсалес.

Дайана Крюгер

Сюжет фильма основан на великолепной одноимённой документальной ленте семилетней давности, в которой рассказывалась история фотографа и художника Марка Хоганкэмпа, провалившегося в 9-дневную кому после жестокого избиения. Когда он очнулся, то практически ничего не помнил. В качестве терапии от амнезии, настигшей его после пробуждения, он построил во дворе дома вымышленный кукольный мир Марвенкол, представляющий собой бельгийскую деревню времён Второй мировой войны, и населил её фигурками всех, кто его окружал, включая себя, свою жену, друзей и даже избивших его подростков. Временами Марк сбегал в этот вымышленный мир, где разыгрывал различные сценарии со своими куклами и фиксировал всё это на фото и видеокамеру, и, в результате, это помогло ему восполнить часть утраченных воспоминаний и адаптироваться в жизни.

Образ Марка воплотит Стив Карелл. Жанель Моне и Эйса Гонсалес станут жительницами деревни. Лесли Манн досталась роль женщины, интересующейся работой Марка. Что касается Дайаны Крюгер, то она сыграет бельгийскую ведьму Дею Торис, воскрешающую главного героя каждый раз, когда его убивают нацисты.

Над сценарием картины корпели сам Земекис и Кэролайн Томпсон. Режиссёр также числится продюсером вместе с Джеком Рапке, Шерелайн Мартин и Стивом Старки.
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