Дайана Крюгер стала ведьмой

Дайана Крюгер
присоединилась к актёрскому ансамблю картины Роберта Земекиса
с рабочим названием «Марвенкол»
(Marwencol). Актрисе составят компанию Стив Карелл
, Лесли Манн
, Жанель Моне
и Эйса Гонсалес
.
Сюжет фильма основан на великолепной одноимённой документальной ленте семилетней давности
, в которой рассказывалась история фотографа и художника Марка Хоганкэмпа, провалившегося в 9-дневную кому после жестокого избиения. Когда он очнулся, то практически ничего не помнил. В качестве терапии от амнезии, настигшей его после пробуждения, он построил во дворе дома вымышленный кукольный мир Марвенкол, представляющий собой бельгийскую деревню времён Второй мировой войны, и населил её фигурками всех, кто его окружал, включая себя, свою жену, друзей и даже избивших его подростков. Временами Марк сбегал в этот вымышленный мир, где разыгрывал различные сценарии со своими куклами и фиксировал всё это на фото и видеокамеру, и, в результате, это помогло ему восполнить часть утраченных воспоминаний и адаптироваться в жизни.
Образ Марка воплотит Стив Карелл. Жанель Моне и Эйса Гонсалес станут жительницами деревни. Лесли Манн досталась роль женщины, интересующейся работой Марка. Что касается Дайаны Крюгер
, то она сыграет бельгийскую ведьму Дею Торис, воскрешающую главного героя каждый раз, когда его убивают нацисты.
Над сценарием картины корпели сам Земекис
и Кэролайн Томпсон
. Режиссёр также числится продюсером вместе с Джеком Рапке
, Шерелайн Мартин
и Стивом Старки
.
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