Третьи «Тачки» оттеснили в сторонку «Чудо-женщину»

«Тачки-3»
возглавили американский прокат, подвинув на вторую строчку «Чудо-женщину»
. В целом по сравнению с прошлой неделей суммарная выручка кинотеатров США и Канады выросла примерно на треть, составив без малого $190 млн. Из них $179,2 млн заработала первая десятка чарта.
Третьим «Тачкам»
, по предварительным данным, удалось собрать на старте проката $53,55 млн в 4256 кинотеатрах. Стоит отметить, что это на 11% меньше, чем у первой части
трилогии в 2006 году ($60,1 млн), собравшей в итоге $244,6 млн в США и Канаде, и на 19% меньше, чем у второй
в 2011 году ($66,1 млн) — сиквел может похвастаться кассой $191,5 млн. «Чудо-женщина»
заработала $40,8 млн, при этом 30-процентное падение сборов стало наименьшим среди всех крупных экранизаций комиксов в третий уик-энд. Из кинолент по комиксам DC больше собрал на этой стадии проката только «Тёмный рыцарь»
($42,7 млн). В итоге, за 17 дней амазонка собрала $274,6 млн. В настоящий момент картина Пэтти Дженкинс
проигрывает почти 27 миллионов долларов вторым «Стражам галактики»
, чей суммарный капитал после тех же семнадцати дней составлял $301,4 млн. Может статься, что данные ленты разыграют между собой звание самого кассового фильма кинопрокатного лета.
На счету биографической драмы «2pac: Легенда»
всего $27 млн в 2471 кинотеатре. Большую часть кассы фильм Бенни Бума
собрал из-за того, что его премьера состоялась в день рождения Тупака Шакура
— 16 июня. «Мумия»
во второй уик-энд собрала $13,9 млн, потеряв 56% дебютной кассы. «Синяя бездна»
, ставшая первым кинопрокатным релизом компании Entertainment Studios, взяла на старте $11,5 млн в 2270 кинотеатрах, но ей не удалось превзойти прошлогодний триллер «Отмель»
с Блейк Лайвли
в главной роли, собравший $16,8 млн в премьерный уик-энд и $55,1 млн за всё время проката. Пятая часть «Пиратов Карибского моря»
отделалась минимальным 21-процентным уроном, получив $8,46 млн в четвёртый уик-энд и увеличив тем самым свою общую кассу до $150,1 млн после 24-х дней.
Главным разочарованием уик-энда стала собравшая за первые 3 дня жалкие $8 млн в 3162 кинотеатрах комедия «Очень плохие девчонки»
с участием Скарлетт Йоханссон
. Анимационная картина «Капитан Подштанник»
собрала $7,35 млн при 40-процентном падении в третий уик-энд. Как и «Пираты»
, понёс 21-процентный урон сиквел «Стражей галактики»
, заработавший за седьмой уик-энд $4,98 млн с общей кассой $374,9 млн (31 место за всю историю в США). И, наконец, хоррору «Оно приходит ночью»
(падение на 56%) перепало за второй уик-энд $2,62 млн.
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