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«Пионер» бесплатно покажет фильмы с Алексеем Баталовым

19 июня
2017 год

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19 июня 2017
В память об Алексее Баталове кинотеатр «Пионер» покажет бесплатно 4 картины с участием великого актёра: «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Девять дней одного года» Михаила Ромма, «Звезду пленительного счастья» Владимира Мотыля и «Седьмой спутник» Алексея Германа. Показы проходят при поддержке Госфильмофонда России.

«Летят журавли»

Показ «Девяти дней одного года» состоится в субботу, 24 июня, в 16:20. Билеты можно будет получить в кассе за час до сеанса.

Расписание следующих показов:
«Седьмой спутник»1 июля
«Звезда пленительного счастья»15 июля
«Летят журавли»22 июля

Прощание с Алексеем Владимировичем состоялось сегодня в московском Доме кино. Мастера похоронят на Преображенском кладбище.
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