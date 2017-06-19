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19 июня 2017
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«Пионер» бесплатно покажет фильмы с Алексеем Баталовым
«Пионер» бесплатно покажет фильмы с Алексеем Баталовым
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Новости кино >>
19 июня 2017
В память об
Алексее Баталове
кинотеатр «Пионер» покажет бесплатно 4 картины с участием великого актёра:
«Летят журавли» Михаила Калатозова
,
«Девять дней одного года» Михаила Ромма
,
«Звезду пленительного счастья» Владимира Мотыля
и
«Седьмой спутник» Алексея Германа
. Показы проходят при поддержке Госфильмофонда России.
Показ
«Девяти дней одного года»
состоится в субботу,
24 июня
, в
16:20
. Билеты можно будет получить в кассе за час до сеанса.
Расписание следующих показов:
«Седьмой спутник»
—
1 июля
«Звезда пленительного счастья»
—
15 июля
«Летят журавли»
—
22 июля
Прощание с
Алексеем Владимировичем
состоялось сегодня в московском Доме кино. Мастера похоронят на Преображенском кладбище.
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