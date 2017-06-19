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В «Иллюзионе» зрителям представят работы выпускников Владимира Хотиненко

19 июня
2017 год

Новости кино >>
19 июня 2017
22 июня в 20-00 в московском кинотеатре «Иллюзион» состоится показ альманаха короткометражных фильмов «Мастерская №9».

«Мастерская №9»

«Мастерская №9» представляет собой сборник дипломных работ девятого по счету выпуска мастерской Владимира Хотиненко, Павла Финна и Владимира Фенченко.

В альманах вошли 4 короткометражные ленты выпускников Высших курсов сценаристов и режиссёров: «У меня есть брат» Максима Кузнецова, «Последнее лето» Алины Фадеевой, «Дым» Ивана Плечева и «Стробоскоп» Евгении Дуплякиной.

В фильме Максима Кузнецова пойдёт речь об отце-убийстве. «Последнее лето» посвящено семилетнему мальчику, отдыхающему летом с родителями на даче. «Дым», участвовавший в конкурсе короткого метра на «Кинотавре», рассказывает историю сына и отца. А Евгения Дуплякина заинтересует сюжетом о человеке, убежавшем от преследователей.
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