В «Иллюзионе» зрителям представят работы выпускников Владимира Хотиненко

22 июня
в 20-00
в московском кинотеатре «Иллюзион» состоится показ альманаха короткометражных фильмов «Мастерская №9»
.
«Мастерская №9» представляет собой сборник дипломных работ девятого по счету выпуска мастерской Владимира Хотиненко
, Павла Финна
и Владимира Фенченко
.
В альманах вошли 4 короткометражные ленты выпускников Высших курсов сценаристов и режиссёров: «У меня есть брат» Максима Кузнецова
, «Последнее лето» Алины Фадеевой
, «Дым» Ивана Плечева
и «Стробоскоп» Евгении Дуплякиной
.
В фильме Максима Кузнецова
пойдёт речь об отце-убийстве. «Последнее лето»
посвящено семилетнему мальчику, отдыхающему летом с родителями на даче. «Дым»
, участвовавший в конкурсе короткого метра на «Кинотавре», рассказывает историю сына и отца. А Евгения Дуплякина
заинтересует сюжетом о человеке, убежавшем от преследователей.
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