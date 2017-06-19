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Диагноз ДЦП: Завершились съёмки фильма «Временные трудности»

19 июня
2017 год

Новости кино >>
19 июня 2017
На прошлой неделе завершились съёмки картины Михаила Расходникова «Временные трудности».

Диагноз ДЦП: Завершились съёмки фильма «Временные трудности»

Финальные сцены снимали на яхте на Москве-реке. При этом основной съёмочный период прошёл в Кирове.

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о Саше Ковалёве, который родился больным ДЦП, и его отец выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги - относиться к нему как к здоровому человеку. Мальчик встал на ноги, но терапия отца стала причиной ненависти сына к нему. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 12 лет Александр Ковалёв стал успешным бизнес-тренером, который вывел из кризиса сотни компаний. И однажды новый заказ даёт ему возможность поквитаться с отцом…

Главные роли исполнили Риналь Мухаметов и Иван Охлобыстин. В картине также снялись Илья Рязанов, Виктория Соловьёва, Ян Цапник и Ирина Пегова. Релиз «Временных трудностей» запланирован на осень 2017-го.
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Диагноз ДЦП: Завершились съёмки фильма «Временные трудности» фотографии
Диагноз ДЦП: Завершились съёмки фильма «Временные трудности» фотографии
Диагноз ДЦП: Завершились съёмки фильма «Временные трудности» фотографии
Диагноз ДЦП: Завершились съёмки фильма «Временные трудности» фотографии
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