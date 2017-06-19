Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Дэдпул» прислал весточку из Ванкувера

19 июня
2017 год

Новости кино >>
19 июня 2017
Дэвид Лейтч приступил в Ванкувере к съёмкам второй части «Дэдпула».

«Дэдпул» прислал весточку из Ванкувера

Об этом стало известно благодаря Райану Рейнольдсу, который поспешил поделиться первым фото со съёмочной площадки на фоне замка Хэтли, неоднократно засветившегося в кинокомиксах вселенной Людей Икс.

Помимо самого Дэдпула, перед будущими зрителями предстанут мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц), Колосс и Сверхзвуковая Боеголовка, а также главный злодей «Чёрный Том» Кэссиди (Джек Кеси). Кроме того, в фильме сыграет одну из ключевых ролей японская актриса Сиори Куцуна.

Сценарий написали Ретт Риз и Пол Верник при содействии Дрю Годдара. «Дэдпул 2» появится на российских экранах 31 мая 2018 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Зази Битц стала Домино
«Дэдпул 2» нашёл злодея
«Дэдпул 2» получил дату релиза
персоны
Джош БролинДэвид ЛейтчРайан Рейнольдс
фильмы
Дэдпул

фотографии >>
«Дэдпул» прислал весточку из Ванкувера фотографии
«Дэдпул» прислал весточку из Ванкувера фотографии
«Дэдпул» прислал весточку из Ванкувера фотографии
«Дэдпул» прислал весточку из Ванкувера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Симкович
17 июня ушёл из жизни актёр Алексей Симкович.
Алексей Баталов
15 июня ушёл из жизни актёр Алексей Баталов.
Волеслав Стенинг
15 июня ушёл из жизни художник Волеслав Стенинг.

День рождения >>

Дарья Волга
Шухрат Иргашев
Павел Панков
Елена Радевич
Станислав Рядинский
Наталья Селезнёва
Евгения Уралова
Роман Хомятов
Ольга Хорькова
Пьер Анжели
Хью Дэнси
Жан Дюжарден
Луи Журдан
Зои Салдана
Робин Танни
Кэтлин Тёрнер
все родившиеся 19 июня >>

Афиша кино >>

Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью