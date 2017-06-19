«Дэдпул» прислал весточку из Ванкувера

Дэвид Лейтч
приступил в Ванкувере к съёмкам второй части «Дэдпула»
.
Об этом стало известно благодаря Райану Рейнольдсу
, который поспешил поделиться первым фото со съёмочной площадки на фоне замка Хэтли, неоднократно засветившегося в кинокомиксах вселенной Людей Икс.
Помимо самого Дэдпула, перед будущими зрителями предстанут мутанты Кэйбл (Джош Бролин
), Домино (Зази Битц
), Колосс и Сверхзвуковая Боеголовка, а также главный злодей «Чёрный Том» Кэссиди (Джек Кеси
). Кроме того, в фильме сыграет одну из ключевых ролей японская актриса Сиори Куцуна
.
Сценарий написали Ретт Риз
и Пол Верник
при содействии Дрю Годдара
. «Дэдпул 2»
появится на российских экранах 31 мая 2018
года.
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