Режиссёр «Викинга» организует восстание декабристов

Продюсер Анатолий Максимов
на питчинге компаний-лидеров, которую проводит сегодня Фонд кино, рассказал, что фильм «Союз спасения», рассказывающий о восстании декабристов, снимет Андрей Кравчук
, с которым «Дирекция кино» уже работала на картинах «Адмирал»
и «Викинг»
.
Сейчас, по словам Максимова, идет работа над «инфраструктурой фильма». Готова обновленная версия сценария, над ним работает Никита Высоцкий. Центральной фигурой картины станет Сергей Муравьев-Апостол. В фильме будут его воспоминания об учебе в парижском кадетском корпусе, встрече с Наполеоном. В Париж съемочная группа не поедет по причине нехватки бюджета, все будет сниматься в Санкт-Петербурге. В картине покажут не только события 1825 года, но и на Сенатской площади, но и восстание Черниговского полка в 1826 году.
Съемки фильма планируется начать в январе 2018 года. Партнерами «Дирекции кино» на этот раз помимо Первого канала выступит и компания «20 век Фокс».
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