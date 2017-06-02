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Режиссёр «Викинга» организует восстание декабристов

2 июня
2017 год

Новости кино >>
2 июня 2017
Режиссёр «Викинга» организует восстание декабристов

Продюсер Анатолий Максимов на питчинге компаний-лидеров, которую проводит сегодня Фонд кино, рассказал, что фильм «Союз спасения», рассказывающий о восстании декабристов, снимет Андрей Кравчук, с которым «Дирекция кино» уже работала на картинах «Адмирал» и «Викинг».

Сейчас, по словам Максимова, идет работа над «инфраструктурой фильма». Готова обновленная версия сценария, над ним работает Никита Высоцкий. Центральной фигурой картины станет Сергей Муравьев-Апостол. В фильме будут его воспоминания об учебе в парижском кадетском корпусе, встрече с Наполеоном. В Париж съемочная группа не поедет по причине нехватки бюджета, все будет сниматься в Санкт-Петербурге. В картине покажут не только события 1825 года, но и на Сенатской площади, но и восстание Черниговского полка в 1826 году.

Съемки фильма планируется начать в январе 2018 года. Партнерами «Дирекции кино» на этот раз помимо Первого канала выступит и компания «20 век Фокс».
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Андрей КравчукАнатолий Максимов
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АдмиралъВикинг

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Режиссёр «Викинга» организует восстание декабристов фотографии
Режиссёр «Викинга» организует восстание декабристов фотографии
Режиссёр «Викинга» организует восстание декабристов фотографии
Режиссёр «Викинга» организует восстание декабристов фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Рассвет   2.06.2017 - 14:25
Первый канал, 20-й век Фокс и нехватка бюджета? Бугагашенька. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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