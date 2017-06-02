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Фёдор Бондарчук снимет фильм по сценарию Владимира Высоцкого

2 июня
2017 год

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2 июня 2017
Продюсер Александр Роднянский представил на питчинге Фонда кино проект «Венские каникулы», режиссером которого выступит Федор Бондарчук.

Фёдор Бондарчук снимет фильм по сценарию Владимира Высоцкого

Фильм будет снят на основе истории, написанной в 1970-х Владимиром Высоцким и Эдуардом Володарским. Тогда планировалось, что в фильме будет четыре героя, которых сыграют сам Высоцкий, Жерар Депардье, Даниэль Ольбрыхский и Вахтанг Кикабидзе. В текущем варианте сценария героев осталось трое – русский, француз и немец. Кто их сыграет, пока не известно. Однако Роднянский уточнил, что это будет международный каст.

Герои бегут из концлагеря, стремятся к свободе и тоскуют по родине. Единственный шанс вернуться в родную страну для русского героя – это угнать секретный немецкий самолет, попавший в руки американцев. В этом ему и помогут новые друзья.

Проект сложнопостановочный, съемки будут проходить в Венгрии. По словам Роднянского, картина имеет большое международный потенциал. Бюджет ленты 700 млн рублей, у Фонда запрашивают 250 млн, 200 из которых – безвозвратные.
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