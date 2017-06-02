Фёдор Бондарчук снимет фильм по сценарию Владимира Высоцкого

Продюсер Александр Роднянский
представил на питчинге Фонда кино проект «Венские каникулы», режиссером которого выступит Федор Бондарчук
.
Фильм будет снят на основе истории, написанной в 1970-х Владимиром Высоцким
и Эдуардом Володарским
. Тогда планировалось, что в фильме будет четыре героя, которых сыграют сам Высоцкий, Жерар Депардье
, Даниэль Ольбрыхский
и Вахтанг Кикабидзе
. В текущем варианте сценария героев осталось трое – русский, француз и немец. Кто их сыграет, пока не известно. Однако Роднянский уточнил, что это будет международный каст.
Герои бегут из концлагеря, стремятся к свободе и тоскуют по родине. Единственный шанс вернуться в родную страну для русского героя – это угнать секретный немецкий самолет, попавший в руки американцев. В этом ему и помогут новые друзья.
Проект сложнопостановочный, съемки будут проходить в Венгрии. По словам Роднянского, картина имеет большое международный потенциал. Бюджет ленты 700 млн рублей, у Фонда запрашивают 250 млн, 200 из которых – безвозвратные.
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