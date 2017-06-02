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В «Притяжении-2» появятся персонажи-китайцы

2 июня
2017 год

Новости кино >>
2 июня 2017
Во второй части фантастического фильма «Притяжение» появятся китайские актеры. Об этом сегодня на питчинг Фонда кино рассказал Федор Бондарчук.

В «Притяжении-2» появятся персонажи-китайцы

Он сам выступит режиссером сиквела, который будет производиться его компанией Art Pictures с участием китайских сопродюсеров. Главные роли, как и в первой части, исполнят Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов.

В «Притяжении-2» появятся персонажи-китайцы

Бюджет сиквела составит 645 млн рублей. У Фонда кино продюсер и режиссер запрашивает сумму в 250 млн рублей. Предполагается, что «Притяжение-2» выйдет на экраны в 2019 году.

Фильм «Притяжение» вышел в российский прокат в январе этого года и получил чуть больше одного миллиарда рублей. Права на прокат фильма проданы более, чем в 74 страны мира, в том числе и в Китай, где в скором времени картина появится на экранах.
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Фёдор БондарчукРиналь МухаметовАлександр Петров (III)Ирина Старшенбаум
фильмы
Притяжение

фотографии >>
В «Притяжении-2» появятся персонажи-китайцы фотографии
В «Притяжении-2» появятся персонажи-китайцы фотографии
В «Притяжении-2» появятся персонажи-китайцы фотографии
В «Притяжении-2» появятся персонажи-китайцы фотографии
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№ 1
vvmiss   2.06.2017 - 14:18
Главное,чтобы был Риналь. Китайцы,туземцы,индейцы-это уже не важно читать далее>>
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