В «Притяжении-2» появятся персонажи-китайцы

Во второй части фантастического фильма «Притяжение»
появятся китайские актеры. Об этом сегодня на питчинг Фонда кино рассказал Федор Бондарчук
.
Он сам выступит режиссером сиквела, который будет производиться его компанией Art Pictures с участием китайских сопродюсеров. Главные роли, как и в первой части, исполнят Александр Петров
, Ирина Старшенбаум
, Риналь Мухаметов
.
Бюджет сиквела составит 645 млн рублей. У Фонда кино продюсер и режиссер запрашивает сумму в 250 млн рублей. Предполагается, что «Притяжение-2» выйдет на экраны в 2019 году.
Фильм «Притяжение» вышел в российский прокат в январе этого года и получил чуть больше одного миллиарда рублей. Права на прокат фильма проданы более, чем в 74 страны мира, в том числе и в Китай, где в скором времени картина появится на экранах.
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