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До 2020 года выйдут 30 новых серий «Простоквашино»

2 июня
2017 год

Новости кино >>
2 июня 2017
В планах «Союзмультфильма» - создание 30 новых серий, которые продолжат историю, рассказанную в знаменитом мультфильме «Трое из Простоквашино». Эпизоды выйдут с 2018-го по 2020 год. Исключительные права на новые аудиовизуальные произведения и их элементы будут принадлежать «Союзмультфильму».

До 2020 года выйдут 30 новых серий «Простоквашино»

Анимационный сериал снимут в смешанной технике, комбинирующей 2D- и 3D-изображения. Каждая серия будет длиться 6,30 минут.

Алёна Оятьева числится генеральным продюсером проекта, Елена Чернова - художественным руководителем, а Маргарита Брусницина - креативным продюсером и шеф-редактором.

Юлиана Слащева, председатель правления «Союзмультфильма»: «Задача нового проекта — показать, как изменилось "Простоквашино" вместе со страной, всё-таки прошло 20 лет, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей, которые говорят о вечных ценностях, таких как семья, дом, забота о близких».
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Трое из Простоквашино

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До 2020 года выйдут 30 новых серий «Простоквашино» фотографии
До 2020 года выйдут 30 новых серий «Простоквашино» фотографии
До 2020 года выйдут 30 новых серий «Простоквашино» фотографии
До 2020 года выйдут 30 новых серий «Простоквашино» фотографии
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обсуждение >>
№ 2
ямс   3.06.2017 - 09:52
"Показать, как изменилось "Простоквашино" вместе со страной" - похоже, новый мультфильм будет явно не для детей. читать далее>>
№ 1
Jack-vorobei   2.06.2017 - 21:15
Отличная новость! Произведения Союзмультфильма - лучшие, любимые, актуальные во все времена! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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