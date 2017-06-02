До 2020 года выйдут 30 новых серий «Простоквашино»

В планах «Союзмультфильма» - создание 30
новых серий, которые продолжат историю, рассказанную в знаменитом мультфильме «Трое из Простоквашино»
. Эпизоды выйдут с 2018-го по 2020 год. Исключительные права на новые аудиовизуальные произведения и их элементы будут принадлежать «Союзмультфильму».
Анимационный сериал снимут в смешанной технике, комбинирующей 2D- и 3D-изображения. Каждая серия будет длиться 6,30
минут.
Алёна Оятьева
числится генеральным продюсером проекта, Елена Чернова
- художественным руководителем, а Маргарита Брусницина
- креативным продюсером и шеф-редактором.
Юлиана Слащева
, председатель правления «Союзмультфильма»: «Задача нового проекта — показать, как изменилось "Простоквашино" вместе со страной, всё-таки прошло 20 лет, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей, которые говорят о вечных ценностях, таких как семья, дом, забота о близких».
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