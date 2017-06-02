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Эркюль Пуаро вернётся осенью

2 июня
2017 год

Новости кино >>
2 июня 2017
Опубликованы первый трейлер и постер детектива Кеннета Браны «Убийство в Восточном экспрессе».



Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Экранизация романа Агаты Кристи рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик Эркюль Пуаро должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесёт новый удар.

Эркюль Пуаро вернётся осенью

В фильме заняты Кеннет Брана, Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Джуди Денч, Майкл Пенья, Дерек Джекоби, Джош Гэд, Пенелопа Крус, Сергей Полунин, Уиллем Дефо, Дейзи Ридли, Лесли Одом мл., Том Бэйтман и Люси Бойнтон.

«Убийство в Восточном экспрессе» выйдет в российский прокат 9 ноября.
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фильмы
Убийство в "Восточном экспрессе"

фотографии >>
Эркюль Пуаро вернётся осенью фотографии
Эркюль Пуаро вернётся осенью фотографии
Эркюль Пуаро вернётся осенью фотографии
Эркюль Пуаро вернётся осенью фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Софья Орех   2.06.2017 - 13:50
Для меня есть только один Эркюль Пуаро - в исполнении Дэвида Суше. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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