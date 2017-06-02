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Сергей Бодров экранизирует «Сердце Пармы»

2 июня
2017 год

Новости кино >>
2 июня 2017
Компании «Профит» Игоря Толстунова и «Star Media» Влада Ряшина собираются запустить в производство экранизацию романа «Сердце Пармы». Об этом продюсеры рассказали на питчинге Фонда кино.

Сергей Бодров экранизирует «Сердце Пармы»

Режиссером масштабной картины, производственный бюджет которой оценивается в 420 млн рублей, станет двукратный номинант на премию «Оскар» Сергей Бодров, он же написал и сценарий ленты.

Сейчас группа ищет натуру для съемок. Подготовка к проекту начнется в конце июня. В прокат фильм планируют выпустить в начале 2020 года. Потенциальные кассовые сборы оценивают в 480 млн рублей.
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