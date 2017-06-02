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«Восьмое чувство» иссякло

2 июня
2017 год

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2 июня 2017
Netflix пришёл к выводу, что пора закрыть фантастический сериал «Восьмое чувство», над которым сёстры Вачовски трудились совместно с Дж. Майклом Стражински.

«Восьмое чувство» иссякло

Синди Холланд, вице-президент Netflix по оригинальному контенту: «После 23 эпизодов, 16 городов и 13 стран история "Восьмого чувства" подошла к концу. Он стал именно таким, каким фанаты и мы сами мечтали его видеть: смелым, эмоциональным, дерзким, ошеломляющим и просто незабываемым».

Напомним, «Восьмое чувство» должно было состоять из пяти сезонов, но, в результате, ему удалось прожить лишь два.

Руководство стримингового сервиса пообещало на этом не останавливаться. Незадолго до «Восьмого чувства» был закрыт после первого сезона сериал «Отжиг». Кто станет следующей жертвой компании, стремящейся «увеличить количество отмененных проектов», можно лишь гадать.
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