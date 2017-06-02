«Восьмое чувство» иссякло

Netflix пришёл к выводу, что пора закрыть фантастический сериал «Восьмое чувство»
, над которым сёстры Вачовски
трудились совместно с Дж. Майклом Стражински
.
Синди Холланд
, вице-президент Netflix по оригинальному контенту: «После 23 эпизодов, 16 городов и 13 стран история "Восьмого чувства" подошла к концу. Он стал именно таким, каким фанаты и мы сами мечтали его видеть: смелым, эмоциональным, дерзким, ошеломляющим и просто незабываемым».
Напомним, «Восьмое чувство» должно было состоять из пяти сезонов, но, в результате, ему удалось прожить лишь два.
Руководство стримингового сервиса пообещало на этом не останавливаться. Незадолго до «Восьмого чувства» был закрыт после первого сезона сериал «Отжиг»
. Кто станет следующей жертвой компании, стремящейся «увеличить количество отмененных проектов»
, можно лишь гадать.
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