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«Физрук» станет депутатом и спасёт Россию

2 июня
2017 год

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2 июня 2017
Компания «Централ Партнершип» представила на питчинг Фонда кино проект комедийного боевика «Физрук спасает Россию», ближайшим референсом которого создатели фильма называют ленту «Последний бойскаут».

В фильме сыграют Дмитрий Нагиев, Даниил Вахрушев, Анастасия Панина и Владимир Сычев. Картина будет отдельной историей, сюжетно мало связанный с сериалом.

«Физрук» станет депутатом и спасёт Россию

Фома станет депутатом с благополучной семейной жизнью. Но отголоски бурного прошлого дадут о себе знать. Фому начнет шантажировать «талантливый манипулятор», герой «попытается сохранить образ рыцаря без страха и упрека», но под угрозой окажутся не только жизнь его близких, но и судьба страны. Фоме нужно будет спасти невинных людей и всю Россию.

«Физрук» станет депутатом и спасёт Россию

Производственный бюджет картины оценивается в 250 млн рублей, у Фонда кино ЦПШ запрашивает 165 млн, маркетинговый бюджет – 140 млн. Сейчас идет подготовительный период. Фильм планируется закончить осенью 2018 года, в прокат выпустить в начале 2019-го. Предполагаемые кассовые сборы – 650 млн рублей.
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