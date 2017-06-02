«Физрук» станет депутатом и спасёт Россию

Компания «Централ Партнершип» представила на питчинг Фонда кино проект комедийного боевика «Физрук спасает Россию», ближайшим референсом которого создатели фильма называют ленту «Последний бойскаут».
В фильме сыграют Дмитрий Нагиев
, Даниил Вахрушев
, Анастасия Панина
и Владимир Сычев
. Картина будет отдельной историей, сюжетно мало связанный с сериалом
.
Фома станет депутатом с благополучной семейной жизнью. Но отголоски бурного прошлого дадут о себе знать. Фому начнет шантажировать «талантливый манипулятор», герой «попытается сохранить образ рыцаря без страха и упрека», но под угрозой окажутся не только жизнь его близких, но и судьба страны. Фоме нужно будет спасти невинных людей и всю Россию.
Производственный бюджет картины оценивается в 250 млн рублей, у Фонда кино ЦПШ запрашивает 165 млн, маркетинговый бюджет – 140 млн. Сейчас идет подготовительный период. Фильм планируется закончить осенью 2018 года, в прокат выпустить в начале 2019-го. Предполагаемые кассовые сборы – 650 млн рублей.
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