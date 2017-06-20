Режиссер «Русалки» и «Звезды» снимет фильм с Константином Хабенским

Режиссер Анна Меликян
, известная по картинам «Русалка»
, «Звезда»
и «Про любовь»
собирается снять картины про современного компьютерного магната, который неожиданно видит свое изображение на одной из фресок XV века. Соответствующий проект под названием «Фея» Меликян представила на питчинге в министерстве культуры РФ.
«Фея» будет заключительной частью трилогии, куда вошли «Русалка» и «Звезда». Меликян сама написала сценарий будущей ленты. В главной роли она планирует снять актера Константина Хабенского
. Действие фильма будет происходить в наши дни, когда владелец империи по производству компьютерных игр неожиданно видит себя в облике Христа на фреске авторства Андрея Рублева.
«Это для меня дорогой сценарий, нетипичный», – рассказала Меликян.
По ее словам, в фильме будет «три позиции», которые влияют на бюджет картины. Это вселенная компьютерной игры «Коловрат» (референс – игра «Ведьмак»), которую создает главный герой и которая будет вплетена в действие фильма. Будет XV век, «поскольку герой отождествляет себя с Андреем Рублевым» и будут регрессии – путешествия в прошлые жизни главного героя.
«Как это будет до конца выглядеть, я еще не знаю. Совмещение реальности и компьютерной графики», – уточнила режиссер.
Съемки картины планируется начать осенью, готова лента будет к маю 2019 года. Бюджет – 124 млн рублей.
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