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Режиссер «Русалки» и «Звезды» снимет фильм с Константином Хабенским

20 июня
2017 год

Новости кино >>
20 июня 2017
Режиссер Анна Меликян, известная по картинам «Русалка», «Звезда» и «Про любовь» собирается снять картины про современного компьютерного магната, который неожиданно видит свое изображение на одной из фресок XV века. Соответствующий проект под названием «Фея» Меликян представила на питчинге в министерстве культуры РФ.
Режиссер «Русалки» и «Звезды» снимет фильм с Константином Хабенским



«Фея» будет заключительной частью трилогии, куда вошли «Русалка» и «Звезда». Меликян сама написала сценарий будущей ленты. В главной роли она планирует снять актера Константина Хабенского. Действие фильма будет происходить в наши дни, когда владелец империи по производству компьютерных игр неожиданно видит себя в облике Христа на фреске авторства Андрея Рублева.

«Это для меня дорогой сценарий, нетипичный», – рассказала Меликян.

По ее словам, в фильме будет «три позиции», которые влияют на бюджет картины. Это вселенная компьютерной игры «Коловрат» (референс – игра «Ведьмак»), которую создает главный герой и которая будет вплетена в действие фильма. Будет XV век, «поскольку герой отождествляет себя с Андреем Рублевым» и будут регрессии – путешествия в прошлые жизни главного героя.

«Как это будет до конца выглядеть, я еще не знаю. Совмещение реальности и компьютерной графики», – уточнила режиссер.

Съемки картины планируется начать осенью, готова лента будет к маю 2019 года. Бюджет – 124 млн рублей.
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