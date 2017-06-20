Кейт Бекинсейл крутит роман с Пирсом Броснаном в трейлере новой драмы

В центре сюжета истории — выпускник колледжа Томас Уэбб (Каллум Тёрнер), который узнаёт, что у его женатого отца (Пирс Броснан) есть любовница (Кейт Бекинсейл). Пытаясь сохранить брак своих родителей, главный герой знакомится с возлюбленной отца, но сам неожиданно для себя влюбляется в неё. Вооружившись наставлениям соседа-писателя-алкоголика (Джефф Бриджес), Томас попытается завоевать сердце женщины.
Мировая премьера фильма «Единственный живой парень в Нью-Йорке» намечена на 11 августа.
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