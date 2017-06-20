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Кейт Бекинсейл крутит роман с Пирсом Броснаном в трейлере новой драмы

20 июня
2017 год

Новости кино >>
20 июня 2017
В интернете появился первый ролик нового фильма Марка Уэбба «Единственный живой парень в Нью-Йорке». Главные роли в новой картине исполнили Кейт Бекинсейл, Пирс Броснан, Синтия Никсон, Джефф Бриджес, Кирси Клемонс, Каллум Тёрнер.



В центре сюжета истории — выпускник колледжа Томас Уэбб (Каллум Тёрнер), который узнаёт, что у его женатого отца (Пирс Броснан) есть любовница (Кейт Бекинсейл). Пытаясь сохранить брак своих родителей, главный герой знакомится с возлюбленной отца, но сам неожиданно для себя влюбляется в неё. Вооружившись наставлениям соседа-писателя-алкоголика (Джефф Бриджес), Томас попытается завоевать сердце женщины.

Мировая премьера фильма «Единственный живой парень в Нью-Йорке» намечена на 11 августа.
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Кейт Бекинсейл крутит роман с Пирсом Броснаном в трейлере новой драмы фотографии
Кейт Бекинсейл крутит роман с Пирсом Броснаном в трейлере новой драмы фотографии
Кейт Бекинсейл крутит роман с Пирсом Броснаном в трейлере новой драмы фотографии
Кейт Бекинсейл крутит роман с Пирсом Броснаном в трейлере новой драмы фотографии
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