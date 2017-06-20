Юрий Быков разворачивается в сторону зрительского кино

Режиссер Юрий Быков
, работавший над фильмами «Майор»
и «Дурак»
представил на питчинге в министерстве культуры РФ свой новый проект «Cторож» – авторскую остросюжетную драму с элементами триллера.
По сюжету будущей картины, трое людей в глуши пытаются искупить свои грехи. В качестве референсов Быков рассматривает «Отпуск в сентябре»
и «Полеты во сне и наяву»
. Бюджет картины составит 55 млн рублей, у министерства запрашивается 35 млн. Режиссер надеется начать съемки зимой, картина будет готова к концу 2018 года
.
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