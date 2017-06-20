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Юрий Быков разворачивается в сторону зрительского кино

20 июня
2017 год

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20 июня 2017
Режиссер Юрий Быков, работавший над фильмами «Майор» и «Дурак» представил на питчинге в министерстве культуры РФ свой новый проект «Cторож» – авторскую остросюжетную драму с элементами триллера.

Юрий Быков разворачивается в сторону зрительского кино

По сюжету будущей картины, трое людей в глуши пытаются искупить свои грехи. В качестве референсов Быков рассматривает «Отпуск в сентябре» и «Полеты во сне и наяву». Бюджет картины составит 55 млн рублей, у министерства запрашивается 35 млн. Режиссер надеется начать съемки зимой, картина будет готова к концу 2018 года.
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Юрий Быков разворачивается в сторону зрительского кино фотографии
Юрий Быков разворачивается в сторону зрительского кино фотографии
Юрий Быков разворачивается в сторону зрительского кино фотографии
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