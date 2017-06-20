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Новости кино Стартовали съёмки блокбастера «Годзилла: Король монстров» Кроме того, стал известен сюжет нового фильма.

Новости кино Роман Каримов снимет сиквел «Неадекватных людей» Режиссёр решил продолжить свою успешную комедию 2010 года. Если новый проект поддержит Минкультуры.

Ролики фильмов "Движение вверх" Спортивная драма про баскетболистов от создателей "Легенды № 17.

Интервью Павел Руминов: «Мы живем в средневековье с айфоном» Самый раскрепощенный российский режиссер - о сексе в кино, сознательности, свободе и лжесвободе

Ролики фильмов "Любовь в городе ангелов" Романтическая комедия с американским привкусом.

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