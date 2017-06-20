Стартовали съёмки блокбастера «Годзилла: Король монстров»

Warner Bros. и студия Legendary Pictures объявили о старте съёмок второго фильма
про Годзиллу, под названием «Годзилла: Король монстров»
.
Также стал известен сюжет нового фильма: в блокбастере гигантский монстр-дайкайдзю будет сражаться сразу с тремя тварями. В сюжете появятся насекомое Мотра, летающий Родан и трёхголовая Кинг Гидора. Активное участие в происходящем будет принимать и корпорация «Монарх»: согласно синопсису, компания будет пытаться защитить мир от атаки монстров, которые считались мифом, однако теперь грозятся уничтожить все человечество.
В продолжении к своим ролям вернутся Кен Ватанабе
и Салли Хокинс
, а главные роли исполнят Вера Фармига
, Кайл Чандлер
, Милли Бобби Браун
, Томас Миддлдитч
и Чарльз Дэнс
. Режиссёром проекта назначен Майкл Догерти
.
Премьера «Годзиллы 2»
в России намечена на 22 марта 2019
года.
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