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Стартовали съёмки блокбастера «Годзилла: Король монстров»

20 июня
2017 год

Новости кино >>
20 июня 2017
Warner Bros. и студия Legendary Pictures объявили о старте съёмок второго фильма про Годзиллу, под названием «Годзилла: Король монстров».

Стартовали съёмки блокбастера «Годзилла: Король монстров»

Также стал известен сюжет нового фильма: в блокбастере гигантский монстр-дайкайдзю будет сражаться сразу с тремя тварями. В сюжете появятся насекомое Мотра, летающий Родан и трёхголовая Кинг Гидора. Активное участие в происходящем будет принимать и корпорация «Монарх»: согласно синопсису, компания будет пытаться защитить мир от атаки монстров, которые считались мифом, однако теперь грозятся уничтожить все человечество.

В продолжении к своим ролям вернутся Кен Ватанабе и Салли Хокинс, а главные роли исполнят Вера Фармига, Кайл Чандлер, Милли Бобби Браун, Томас Миддлдитч и Чарльз Дэнс. Режиссёром проекта назначен Майкл Догерти.

Премьера «Годзиллы 2» в России намечена на 22 марта 2019 года.
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Стартовали съёмки блокбастера «Годзилла: Король монстров» фотографии
Стартовали съёмки блокбастера «Годзилла: Король монстров» фотографии
Стартовали съёмки блокбастера «Годзилла: Король монстров» фотографии
Стартовали съёмки блокбастера «Годзилла: Король монстров» фотографии
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