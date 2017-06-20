Бакур Бакурадзе хочет снять фильм с Алексеем Федорченко в главной роли

Новости кино
Кроме того, стал известен сюжет нового фильма.
Новости кино
Режиссёр решил продолжить свою успешную комедию 2010 года. Если новый проект поддержит Минкультуры.
Новости кино
Анна Меликян
написала сценарий про владельца компьютерных игр, который видит себя в лике Христа.
Новости кино
Новости кино
Режиссёр «Майора»
и «Дурака»
собирается снять остросюжетную драму с элементами триллера
Ролики фильмов
Спортивная драма про баскетболистов от создателей "Легенды № 17.
Интервью
Самый раскрепощенный российский режиссер - о сексе в кино, сознательности, свободе и лжесвободе
Ролики фильмов
Романтическая комедия с американским привкусом.
Рецензии на фильмы
Абсурдистская комедия про коммунизм, леваков и интеллектуалов
Рецензии на фильмы
История любви писателя и студентки от начала до конца
Рецензии на фильмы
Философский мультфильм об автомобильных гонках
Фестивальная колонка
XI Международный кинофестивалья им.Андрея Тарковского день за днем
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