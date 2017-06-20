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Бакур Бакурадзе хочет снять фильм с Алексеем Федорченко в главной роли

20 июня
2017 год

Новости кино >>
20 июня 2017
Бакур Бакурадзе, участник Каннского кинофестиваля с фильмами «Шультес» и «Охотник», собирается снять камерную драму о любви зрелой пары. На главные роли он пригласил режиссёра «Овсянок» и «Ангелов революции» Алексея Федорченко и актрису Яну Троянову, снимавшуюся в фильмах «Волчок» и «Жить» Василия Сигарева.

Бакур Бакурадзе хочет снять фильм с Алексеем Федорченко в главной роли

«Мне всегда хотелось снять фильм наподобие «Коротких встреч» Киры Муратова и «Мужчины и женщины» Клода Лелуша. Мне было интересно показать не зарождение любви, а как в зрелом возрасте люди сохраняют любовь», – рассказал Бакурадзе.

Помимо Трояновой и Федорченко в фильме «Квартира» сыграют Григорий Добрыгин, Дарья Екамасова и Клавдия Коршунова, они исполнят роли персонажей, о которых пишут сценарий главные герои.

Бюджет фильма составляет 50 млн рублей, у министерства запрашивается 33 млн.
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Бакур Бакурадзе хочет снять фильм с Алексеем Федорченко в главной роли фотографии
Бакур Бакурадзе хочет снять фильм с Алексеем Федорченко в главной роли фотографии
Бакур Бакурадзе хочет снять фильм с Алексеем Федорченко в главной роли фотографии
Бакур Бакурадзе хочет снять фильм с Алексеем Федорченко в главной роли фотографии
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