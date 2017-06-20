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Роман Каримов снимет сиквел «Неадекватных людей»

20 июня
2017 год

Новости кино >>
20 июня 2017
Режиссер Роман Каримов, дебютировавший в кино молодежной комедией «Неадекватные люди», а затем снявший картины «Все и сразу» и «Гуляй, Вася!» собирается начать съемки фильма «Неадекватные люди 2».

Роман Каримов снимет сиквел «Неадекватных людей»

Продюсером фильма выступит Роман Борисевич. Соответствующий проект был представлен на питчинге в министерстве культуры РФ.

Главными героями вновь станут Кристина и Виталий, которых сыграют Ингрид Олеринская и Илья Любимов. Действие картины будет развиваться через семь лет после предыдущего фильма. У пары накопились проблемы в отношениях. Кристина хочет понять, правильный ли выбор она сделала.

Съемки фильма начнутся в случае, если Минкультуры поддержит проект. Сценарий картины готов.
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Всё и сразуГуляй, Вася!Неадекватные люди

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