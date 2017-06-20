Роман Каримов снимет сиквел «Неадекватных людей»

Режиссер Роман Каримов
, дебютировавший в кино молодежной комедией «Неадекватные люди»
, а затем снявший картины «Все и сразу»
и «Гуляй, Вася!»
собирается начать съемки фильма «Неадекватные люди 2».
Продюсером фильма выступит Роман Борисевич
. Соответствующий проект был представлен на питчинге в министерстве культуры РФ.
Главными героями вновь станут Кристина и Виталий, которых сыграют Ингрид Олеринская
и Илья Любимов
. Действие картины будет развиваться через семь лет после предыдущего фильма. У пары накопились проблемы в отношениях. Кристина хочет понять, правильный ли выбор она сделала.
Съемки фильма начнутся в случае, если Минкультуры поддержит проект. Сценарий картины готов.
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