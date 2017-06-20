Гай Германика снимет духовное кино по сценарию Арабова

Режиссер Валерия Гай Германика
собирается снять картину «Мысленный волк»
по сценарию Юрия Арабова
. Соответствующий проект представлен на питчинге в министерстве культуры.
Германика рассказала, что с идеей картины ходила три года, никто не мог написать сценарий кроме Арабова. Фильм расскажет о матери и дочери, чьи отношения лишены любви.
«Тема Арабова – как страхи объединяют людей. Моя тема – тема одиночества человека. Кино о духовности может снять только человек, который живет духовной жизнью. Я эту тему изучаю шесть лет. Хочу снять околоправославное духовное кино
», – отметила режиссер.
Главные роли сыграют Ксения Раппопорт
и Агния Кузнецова
. Раппопорт в видеообращении отметила, что ей будет интересно поработать с двумя художниками – Валерией Гай Германикой и Юрием Арабовым, в самом фильме будет «много юмора, загадок, вопросов без ответов».
«Героиня совсем мне не близка и страшно интересна
», – сказала актриса.
По словам продюсера Андрея Савельева
, картиной уже заинтересовались зарубежные дистрибьюторы и два российских кинофестиваля – «Кинотавр» и «Послание к человеку». Фильм получил поддержку Первого канала и предложения о прокате от дистрибьюторов ЦПШ, «Парадиз» и «Кино Сити».
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