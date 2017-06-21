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Команда «Шерлока» вновь объединится для создания сериала про Дракулу

21 июня
2017 год

Новости кино >>
21 июня 2017
Марк Гэтисс и Стивен Моффат , создатели британского сериала «Шерлок», займутся проектом о графе Дракуле, сообщает Variety. Кинематографисты напишут сценарий для нового телешоу, продюсированием займётся компания Hartswood Films.

Команда «Шерлока» вновь объединится для создания сериала про Дракулу

Известно, что новый проект станет мини-сериалом, каждый эпизод которого будет длится 90 минут, в таком же формате выходил и популярный «Шерлок». Сейчас компания ведёт переговоры с корпорацией ВВС по поводу трансляции шоу. Кастинг актёров начнётся позднее.

В основу нового телепроекта будет положен одноимённый роман ирландского писателя Брэма Стокера, написанный в 1897 году. Главный герой этого произведения - вампир граф Дракула.

Напомним, что сценарист и продюсер Марк Гэтисс не только работал над содержанием серий «Шерлока», но и исполнил в сериале роль брата легендарного сыщика - Майкрофта Холмса. Стивен Моффат до работы над сериалом был сценаристом и исполнительным продюсером сериала «Доктор Кто».
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Команда «Шерлока» вновь объединится для создания сериала про Дракулу фотографии
Команда «Шерлока» вновь объединится для создания сериала про Дракулу фотографии
Команда «Шерлока» вновь объединится для создания сериала про Дракулу фотографии
Команда «Шерлока» вновь объединится для создания сериала про Дракулу фотографии
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