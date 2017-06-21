Команда «Шерлока» вновь объединится для создания сериала про Дракулу

Марк Гэтисс
и Стивен Моффат , создатели британского сериала «Шерлок»
, займутся проектом о графе Дракуле, сообщает Variety. Кинематографисты напишут сценарий для нового телешоу, продюсированием займётся компания Hartswood Films.
Известно, что новый проект станет мини-сериалом, каждый эпизод которого будет длится 90 минут, в таком же формате выходил и популярный «Шерлок». Сейчас компания ведёт переговоры с корпорацией ВВС по поводу трансляции шоу. Кастинг актёров начнётся позднее.
В основу нового телепроекта будет положен одноимённый роман ирландского писателя Брэма Стокера, написанный в 1897 году. Главный герой этого произведения - вампир граф Дракула.
Напомним, что сценарист и продюсер Марк Гэтисс не только работал над содержанием серий «Шерлока», но и исполнил в сериале роль брата легендарного сыщика - Майкрофта Холмса. Стивен Моффат до работы над сериалом был сценаристом и исполнительным продюсером сериала «Доктор Кто»
.
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