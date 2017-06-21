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Драма с Ларсом Айдингером получила главный приз 3-го Московского еврейского кинофестиваля

21 июня
2017 год

Новости кино >>
21 июня 2017
Вчера, 20 июня, в столице завершился 3-ий Московский еврейский кинофестиваль. Главный приз киносмотра - победу в номинации «Лучший художественный полнометражный фильм» - получила драма режиссёра Криса Крауса «Вчерашний расцвет», сообщает ТАСС.

Драма с Ларсом Айдингером получила главный приз 3-го Московского еврейского кинофестиваля

Картина «Вчерашний расцвет» рассказывает о судьбе немецкого историка Татилы Блюмена (Ларс Айденгер), который готовит конференцию о Холокосте. Ему назначена помощница — Зази (Адель Энель), девушка еврейского происхождения с явно выраженной тевтофобией (навязчивый страх всего германского). Вместе этой странной команде предстоит сделать ряд неожиданных открытий, которые в корне изменят их жизни.

В номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» победила картина Томера Хейманна и Барака Хейманна «Кто теперь меня полюбит?», которая повествует о судьбе молодого еврея, инфицированного ВИЧ.

Лучшей художественной короткометражкой стала драма Таля Кантора «Другими словами». Лучшим документальным короткометражным фильмом стала картина «Скрипка Джо» Кахане Куперман, фильм повествует о выжившем в Холокосте пожилом мужчине, который дарит свою скрипку 12-летней бедной американской школьнице.
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Драма с Ларсом Айдингером получила главный приз 3-го Московского еврейского кинофестиваля фотографии
Драма с Ларсом Айдингером получила главный приз 3-го Московского еврейского кинофестиваля фотографии
Драма с Ларсом Айдингером получила главный приз 3-го Московского еврейского кинофестиваля фотографии
Драма с Ларсом Айдингером получила главный приз 3-го Московского еврейского кинофестиваля фотографии
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