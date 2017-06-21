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Владимир Яглыч освоил разные профессии на съёмках комедии «Ночная смена»

21 июня
2017 год

Новости кино >>
21 июня 2017
На днях в Санкт-Петербурге завершились съёмки новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена», главную роль в которой исполнил Владимир Яглыч.

Владимир Яглыч освоил разные профессии на съёмках комедии «Ночная смена»

В центре сюжета фильма простой сварщик Макс (Яглыч), которого увольняют с завода. Чтобы заработать денег парень вынужден согласиться подработать стриптизёром, благо физическая подготовка позволяет. По ходу развития сюжета, главный герой, скрывая от жены свою новую профессию, попадает в череду забавных и нелепых ситуаций.

Марюс Вайсберг рассказал о работе над картиной: «Я себя считаю комедиографом-гуманистом. И эта человеческая и смешная история заинтересовала меня. Сварщик, оказавшийся в мире стриптиза - это плодородная почва для комедии».

Кстати, Владимир Яглыча для роли несколько недель посещал уроки по танцу и стриптизу. «Для меня это был новый опыт. Но с хорошим режиссёром всегда легко и приятно работать, поэтому исполнение этой роли принесло мне огромное удовольствие», - рассказал актёр.

Владимир Яглыч освоил разные профессии на съёмках комедии «Ночная смена»

В картине также снялись Павел Деревянко, Сергей Глушко, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Наталья Бардо. В российский прокат «Ночная смена» выйдет 4 января 2018 года.
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Владимир Яглыч освоил разные профессии на съёмках комедии «Ночная смена» фотографии
Владимир Яглыч освоил разные профессии на съёмках комедии «Ночная смена» фотографии
Владимир Яглыч освоил разные профессии на съёмках комедии «Ночная смена» фотографии
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