Владимир Яглыч освоил разные профессии на съёмках комедии «Ночная смена»

На днях в Санкт-Петербурге завершились съёмки новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена»
, главную роль в которой исполнил Владимир Яглыч
.
В центре сюжета фильма простой сварщик Макс (Яглыч), которого увольняют с завода. Чтобы заработать денег парень вынужден согласиться подработать стриптизёром, благо физическая подготовка позволяет. По ходу развития сюжета, главный герой, скрывая от жены свою новую профессию, попадает в череду забавных и нелепых ситуаций.
Марюс Вайсберг рассказал о работе над картиной: «Я себя считаю комедиографом-гуманистом. И эта человеческая и смешная история заинтересовала меня. Сварщик, оказавшийся в мире стриптиза - это плодородная почва для комедии»
.
Кстати, Владимир Яглыча для роли несколько недель посещал уроки по танцу и стриптизу. «Для меня это был новый опыт. Но с хорошим режиссёром всегда легко и приятно работать, поэтому исполнение этой роли принесло мне огромное удовольствие»
, - рассказал актёр.
В картине также снялись Павел Деревянко
, Сергей Глушко
, Игорь Жижикин
, Валентина Мазунина
, Наталья Бардо
. В российский прокат «Ночная смена» выйдет 4 января 2018 года
.
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