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Компания братьев Андреасян снимет детский фильм про робота

21 июня
2017 год

Новости кино >>
21 июня 2017
Новая кинокомпания Сарика и Гевонда Андреасянов «Лаборатория кино» на питчинге в министерстве культуры РФ анонсировала свой проект – детский фильм «Робо».

Компания братьев Андреасян снимет детский фильм про робота

Картина расскажет про разработанного МЧС робота, который работал спасателем, но потом оказался списан в ангар. Там его находит мальчик, для которого робот станет хорошим другом и проводником во взрослую жизнь.

«Одна из сложностей сделать робота таким, чтобы он не был похож на робота Чаппи», – сказал Сарик Андреасян, он выступит сопродюсером проекта и, возможно, режиссером фильма.

Кто исполнит роль мальчика, пока не ясно. Зато свое согласие на одну из «взрослых» ролей дал Дмитрий Нагиев, который снимался в ленте Андреасяна «Непрощённый» о Виталии Калоеве (фильм уже снят, весной выйдет в прокат). Также создатели «Робо» хотят позвать в картину Сергея Безрукова и Юлию Снигирь.

Съёмки пройдут на «Ленфильме» и в Москве. В фильме будет много компьютерной графики, за которую будет отвечать Алексей Андреев из польской компании Platige Image. Андреев станет арт-директором «Робо».

Бюджет фильма составит 140 млн рублей, по сборам Андреасяна ориентируются на показатели семейной комедии «Призрак» с Фёдором Бондарчуком (383,3 млн рублей). Также продюсер картины Гевонд Андреасян сообщил, что «Робо» будут продавать на международные территории.
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Компания братьев Андреасян снимет детский фильм про робота фотографии
Компания братьев Андреасян снимет детский фильм про робота фотографии
Компания братьев Андреасян снимет детский фильм про робота фотографии
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