Компания братьев Андреасян снимет детский фильм про робота

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Новости кино Драма с Ларсом Айдингером получила главный приз 3-го Московского еврейского кинофестиваля Стали известны итоги киносмотра.

Новости кино Команда «Шерлока» вновь объединится для создания сериала про Дракулу Создатели популярного британского сериала анонсировали новый проект.

Главная тема Виктору Цою – 55: Повлияло ли «Кино» на российское кино? Современные российские режиссеры о голосе поколения перестройки

Новости кино Роман Каримов снимет сиквел «Неадекватных людей» Режиссёр решил продолжить свою успешную комедию 2010 года. Если новый проект поддержит Минкультуры.

Ролики фильмов "Движение вверх" Спортивная драма про баскетболистов от создателей "Легенды № 17.

Фестивальная колонка ММКФ-2017: Гид по неигровому кино Парижская опера, изгнание дьявола, самый большой роддом в мире, космический туризм и многое другое - 35,5 документальных фильмов фестиваля

Интервью Павел Руминов: «Мы живем в средневековье с айфоном» Самый раскрепощенный российский режиссер - о сексе в кино, сознательности, свободе и лжесвободе

Ролики фильмов "Любовь в городе ангелов" Романтическая комедия с американским привкусом.

Рецензии на фильмы «Самокритика буржуазного пса»: А вы, друзья, как ни садитесь - для коммунизма не годитесь Абсурдистская комедия про коммунизм, леваков и интеллектуалов