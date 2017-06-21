Компания братьев Андреасян снимет детский фильм про робота

Новая кинокомпания Сарика
и Гевонда Андреасянов
«Лаборатория кино» на питчинге в министерстве культуры РФ анонсировала свой проект – детский фильм «Робо».
Картина расскажет про разработанного МЧС робота, который работал спасателем, но потом оказался списан в ангар. Там его находит мальчик, для которого робот станет хорошим другом и проводником во взрослую жизнь.
«Одна из сложностей сделать робота таким, чтобы он не был похож на робота Чаппи»
, – сказал Сарик Андреасян, он выступит сопродюсером проекта и, возможно, режиссером фильма.
Кто исполнит роль мальчика, пока не ясно. Зато свое согласие на одну из «взрослых» ролей дал Дмитрий Нагиев
, который снимался в ленте Андреасяна «Непрощённый» о Виталии Калоеве (фильм уже снят, весной выйдет в прокат). Также создатели «Робо» хотят позвать в картину Сергея Безрукова
и Юлию Снигирь
.
Съёмки пройдут на «Ленфильме» и в Москве. В фильме будет много компьютерной графики, за которую будет отвечать Алексей Андреев из польской компании Platige Image. Андреев станет арт-директором «Робо».
Бюджет фильма составит 140 млн рублей, по сборам Андреасяна ориентируются на показатели семейной комедии «Призрак»
с Фёдором Бондарчуком
(383,3 млн рублей). Также продюсер картины Гевонд Андреасян сообщил, что «Робо» будут продавать на международные территории.
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