Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Самый новый Человек-паук посетил Москву

21 июня
2017 год

Новости кино >>
21 июня 2017
Сегодня, 21 июня, актёр Том Холланд и режиссёр Джон Уоттс представили в Москве новый фильм «Человек-паук: Возвращение домой». Исполнитель главной роли в перезапуске франшизы также ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции.

Самый новый Человек-паук посетил Москву

В ходе общения с представителями СМИ, 21-летний Том Холланд признался, что, по иронии судьбы, пауков он боится: «В самом фильме настоящих живых пауков не будет, к счастью. Я их как-то недолюбливаю. И, чем больше говорю об этом, тем страшнее мне становится».

Актёр также выразил надежду, что второй перезапуск франшизы станет успешным и превратится в аналог Гарри Поттера.

«Главное отличие от предыдущих фильмов о Человеке-пауке в том, что мы пытаемся привязать Питера к повседневности, реальности. Зрители видят его в мире, в котором уже есть супергерои, мы использовали мифологию Мстителей, благодаря чему мы могли идти другими сюжетными путями», - объяснил Холланд.

Напомним, что действие фильма «Человек-паук: Возвращение домой» разворачивается после событий картины «Первый Мститель: Противостояние». Питер Паркер - обычный старшеклассник, который становится супергероем. После встречи с Мстителями он пытается совместить борьбу с преступностью и школьные будни. Наставником Паркера становится сам Тони Старк.

В российский прокат картина «Человек-паук: Возвращение домой» выходит 6 июля.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Человек-паук возвращается домой: первый официальный трейлер
Человек-паук притянул паутиной игровые приставки
Человек-паук летит спасать Москву
фильмы
Человек-паук: Возвращение домой

фотографии >>
Самый новый Человек-паук посетил Москву фотографии
Самый новый Человек-паук посетил Москву фотографии
Самый новый Человек-паук посетил Москву фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Шелестов
19 июня ушёл из жизни актёр Владимир Шелестов.
Игорь Григорьев
17 июня ушёл из жизни режиссёр-документалист Игорь Григорьев.
Алексей Симкович
17 июня ушёл из жизни актёр Алексей Симкович.
Алексей Баталов
15 июня ушёл из жизни актёр Алексей Баталов.

День рождения >>

Мария Возба
Валерий Золотухин
Изольда Извицкая
Игорь Меркулов
Вениамин Прибура
Максим Радугин
Кирилл Сафонов
Василий Фролов
Константин Чернокрылюк
Мередит Бакстер
Майкл Гросс
Жерар Ланвен
Джулиет Льюис
Малгожата Притуляк
Джейн Расселл
Бенджамин Уокер
все родившиеся 21 июня >>

Афиша кино >>

Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью