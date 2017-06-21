Самый новый Человек-паук посетил Москву

Сегодня, 21 июня, актёр Том Холланд
и режиссёр Джон Уоттс
представили в Москве новый фильм «Человек-паук: Возвращение домой»
. Исполнитель главной роли в перезапуске франшизы также ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции.
В ходе общения с представителями СМИ, 21-летний Том Холланд признался, что, по иронии судьбы, пауков он боится: «В самом фильме настоящих живых пауков не будет, к счастью. Я их как-то недолюбливаю. И, чем больше говорю об этом, тем страшнее мне становится»
.
Актёр также выразил надежду, что второй перезапуск франшизы станет успешным и превратится в аналог Гарри Поттера.
«Главное отличие от предыдущих фильмов о Человеке-пауке в том, что мы пытаемся привязать Питера к повседневности, реальности. Зрители видят его в мире, в котором уже есть супергерои, мы использовали мифологию Мстителей, благодаря чему мы могли идти другими сюжетными путями»
, - объяснил Холланд.
Напомним, что действие фильма «Человек-паук: Возвращение домой» разворачивается после событий картины «Первый Мститель: Противостояние»
. Питер Паркер - обычный старшеклассник, который становится супергероем. После встречи с Мстителями он пытается совместить борьбу с преступностью и школьные будни. Наставником Паркера становится сам Тони Старк.
В российский прокат картина «Человек-паук: Возвращение домой» выходит 6 июля.
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