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Режиссёр клипов «Ленинграда» снимет фильм о том, как пережить развод

21 июня
2017 год

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21 июня 2017
Анна Пармас, чья короткометражка была представлена в альманахе «Петербург. Только по любви», вместе с компанией СТВ Сергея Сельянова работает над проектом своего первого полнометражного фильма с рабочим названием «Просто светят звёзды». Соответствующий проект был представлен на питчинге в министерстве культуры РФ.

Режиссёр клипов «Ленинграда» снимет фильм о том, как пережить развод

Комедия расскажет о женщине Марии, от которой уходит муж. Ей предстоит пережить личную трагедию и понять, что жизнь прекрасна. При этом, как уточнила Пармас, «надёжного и качественного» принца в конце фильма не будет.

На роль Марии и её неверного супруга создатели картины рассматривают несколько актерских пар – Анну Михалкову и Максима Виторгана, Ксению Раппопорт и Михаила Пореченкова, Александру Ребёнок и Антона Филиппенко.

Пармас писала сценарии для фильмов Авдотьи Смирновой «Кококо» и «2 дня», однако наибольшую известность получила после выхода клипа «Экспонат» группы «Ленинград».
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Режиссёр клипов «Ленинграда» снимет фильм о том, как пережить развод фотографии
Режиссёр клипов «Ленинграда» снимет фильм о том, как пережить развод фотографии
Режиссёр клипов «Ленинграда» снимет фильм о том, как пережить развод фотографии
Режиссёр клипов «Ленинграда» снимет фильм о том, как пережить развод фотографии
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