Режиссёр клипов «Ленинграда» снимет фильм о том, как пережить развод

Анна Пармас
, чья короткометражка была представлена в альманахе «Петербург. Только по любви»
, вместе с компанией СТВ Сергея Сельянова
работает над проектом своего первого полнометражного фильма с рабочим названием «Просто светят звёзды». Соответствующий проект был представлен на питчинге в министерстве культуры РФ.
Комедия расскажет о женщине Марии, от которой уходит муж. Ей предстоит пережить личную трагедию и понять, что жизнь прекрасна. При этом, как уточнила Пармас, «надёжного и качественного»
принца в конце фильма не будет.
На роль Марии и её неверного супруга создатели картины рассматривают несколько актерских пар – Анну Михалкову
и Максима Виторгана
, Ксению Раппопорт
и Михаила Пореченкова
, Александру Ребёнок
и Антона Филиппенко
.
Пармас писала сценарии для фильмов Авдотьи Смирновой «Кококо»
и «2 дня»
, однако наибольшую известность получила после выхода клипа «Экспонат» группы «Ленинград».
обсуждение >>