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Большинство россиян ходит в кино, чтобы посмеяться

21 июня
2017 год

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21 июня 2017
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о предпочтениях зрителей в России.

Большинство россиян ходит в кино, чтобы посмеяться

В ходе социологического опроса выяснилось, что по сравнению с 2011 годом, аудитория кинотеатров в России выросла в два раза. Ежемесячно в кинотеатры выбираются 12% всех опрошенных, к слову, в Москве и Санкт-Петербурге доля любителей кино возрастает до 22%.

Чаще остальных, хотя бы раз в месяц, в кино ходят 18–24-летние (34%) и 25–34-летние (19%) зрители. 24% респондентов уточнили, что посещают кинотеатр лишь несколько раз в год. 37% опрошенных практически не ходят в кино.

К тому же, снизилось и число россиян, которые никогда не посещали кинотеатры - сейчас таких всего 5% респондентов, в 2011 году эта доля составляла 16%.

Примечательно, что ключевым фактором выбора киноленты является актёрский состав (41%). 29% опрошенных больше всего интересуются сюжетом, 25% руководствуются советами близких и столько же, 25% покупают билет на фильм любимого жанра. Такие показатели, как мнение кинокритиков (4%) и наличие у киноленты наград (4%) не сильно влияют на решение зрителей.

Среди всех жанров россияне предпочитают комедию - их смотрят 82% граждан. Также 78% опрошенных отметили среди фаворитов исторические фильмы, 71% – приключенческие фильмы о путешествиях и авантюристах, 55% – фильмы о несчастной и счастливой любви.

Опрос проводился путём телефонных интервью, в которых приняли участие 1200 человек старше 18 лет.
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Большинство россиян ходит в кино, чтобы посмеяться фотографии
Большинство россиян ходит в кино, чтобы посмеяться фотографии
Большинство россиян ходит в кино, чтобы посмеяться фотографии
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