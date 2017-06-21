В российской программе ММКФ покажут фильмы Кинотавра

С 23 по 29 июня 2017 года в рамках 39 Московского международного кинофестиваля в Центральном доме кинематографистов СК России традиционно пройдёт информационный показ лучших отечественных фильмов «Российские программы 39 ММКФ». В рамках программы пройдёт показ российских картин, ранее участвовавших
в программе Кинотавра.
Откроет киносмотр фильм «Три сестры»
, главные роли в котором исполнили Людмила Полякова
, Анна Каменкова
, Ирина Мазуркевич
. На церемонии открытия фестиваля фильм представят режиссёр Юрий Грымов
, актёры Максим Суханов
, Александр Балуев
, Ирина Мазуркевич.
«Нам показалось важным открыться картиной, которая так или иначе интерпретирует русскую классику, мы не впервые это делаем,
- сказала куратор программ Ирина Павлова. - Именно наше классическое наследие дает возможности интерпретации, каким-то странным волшебным образом рассказывает и про наше сегодняшнее время куда интереснее и ярче зачастую, чем сотни современных сюжетов»
.
На ММКФ также будет показана лента «Турецкое седло»
режиссёра Юсупа Разыкова
и полнометражный дебют Ивана Шахназарова «Рок»
.
В рамках российской программы буду также показаны короткометражные картины, также ранее показанные на Кинотавре. Подробнее об этих картинах в нашей статье
.
На ММКФ также пройдут круглые столы по проблемам современного кинематографа.
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