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В российской программе ММКФ покажут фильмы Кинотавра

21 июня
2017 год

Новости кино >>
21 июня 2017
С 23 по 29 июня 2017 года в рамках 39 Московского международного кинофестиваля в Центральном доме кинематографистов СК России традиционно пройдёт информационный показ лучших отечественных фильмов «Российские программы 39 ММКФ». В рамках программы пройдёт показ российских картин, ранее участвовавших в программе Кинотавра.

В российской программе ММКФ покажут фильмы Кинотавра

Откроет киносмотр фильм «Три сестры», главные роли в котором исполнили Людмила Полякова, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич. На церемонии открытия фестиваля фильм представят режиссёр Юрий Грымов, актёры Максим Суханов, Александр Балуев, Ирина Мазуркевич.

«Нам показалось важным открыться картиной, которая так или иначе интерпретирует русскую классику, мы не впервые это делаем, - сказала куратор программ Ирина Павлова. - Именно наше классическое наследие дает возможности интерпретации, каким-то странным волшебным образом рассказывает и про наше сегодняшнее время куда интереснее и ярче зачастую, чем сотни современных сюжетов».

На ММКФ также будет показана лента «Турецкое седло» режиссёра Юсупа Разыкова и полнометражный дебют Ивана Шахназарова «Рок».

В российской программе ММКФ покажут фильмы Кинотавра

В рамках российской программы буду также показаны короткометражные картины, также ранее показанные на Кинотавре. Подробнее об этих картинах в нашей статье.

На ММКФ также пройдут круглые столы по проблемам современного кинематографа.
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В российской программе ММКФ покажут фильмы Кинотавра фотографии
В российской программе ММКФ покажут фильмы Кинотавра фотографии
В российской программе ММКФ покажут фильмы Кинотавра фотографии
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