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Фил Лорд и Крис Миллер уволены со съёмок спин-оффа «Звёздных войн»

22 июня
2017 год

Новости кино >>
22 июня 2017
Студия Lucasfilm уволила Фила Лорда и Криса Миллера с режиссёрских постов спин-оффа «Звёздных войн» о Хане Соло, сообщает THR. Поскольку съёмочный период в самом разгаре, да и дата релиза уже назначена, то замену им подыщут в кратчайшие сроки.

Фил Лорд и Крис Миллер уволены со съёмок спин-оффа «Звёздных войн»

Причина ухода режиссёров – «творческие разногласия». Конфликт возник со сценаристом Лоуренсом Казданом, ветераном серии, работавшим ещё над фильмами «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Известно, что Лорду и Миллеру хотелось больше комедийного начала в Хане Соло и импровизации, а Каздан наоборот строго придерживался своего сценария и видел в Соло саркастичного и самовлюблённого персонажа. Впрочем, это не помешало постановщикам взяться за съёмки, поскольку они надеялись разрешить эту ситуацию мирным путём. Но не тут-то было. Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди прислушалась к Каздану, отточившему характер космического контрабандиста в V и VI эпизодах, и дуэт поспешно откланялся.

Главными претендентами на замену в настоящий момент числятся Рон Ховард, Джо Джонстон и сам Каздан.

Что касается Фила Лорда и Криса Миллера, то они, по слухам, могут вернуться к застрявшему в трясине препродакшна «Флэшу», который планировали снять по собственному сценарию, пока не переметнулись к «Звёздным войнам».
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фотографии >>
Фил Лорд и Крис Миллер
Лоуренс Каздан
Рон Ховард
Джо Джонстон
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