Фил Лорд и Крис Миллер уволены со съёмок спин-оффа «Звёздных войн»

Студия Lucasfilm уволила Фила Лорда
и Криса Миллера
с режиссёрских постов спин-оффа «Звёздных войн»
о Хане Соло, сообщает THR. Поскольку съёмочный период в самом разгаре, да и дата релиза уже назначена, то замену им подыщут в кратчайшие сроки.
Причина ухода режиссёров – «творческие разногласия». Конфликт возник со сценаристом Лоуренсом Казданом
, ветераном серии, работавшим ещё над фильмами «Империя наносит ответный удар»
и «Возвращение джедая»
. Известно, что Лорду и Миллеру хотелось больше комедийного начала в Хане Соло и импровизации, а Каздан наоборот строго придерживался своего сценария и видел в Соло саркастичного и самовлюблённого персонажа. Впрочем, это не помешало постановщикам взяться за съёмки, поскольку они надеялись разрешить эту ситуацию мирным путём. Но не тут-то было. Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди
прислушалась к Каздану, отточившему характер космического контрабандиста в V и VI эпизодах, и дуэт поспешно откланялся.
Главными претендентами на замену в настоящий момент числятся Рон Ховард
, Джо Джонстон
и сам Каздан.
Что касается Фила Лорда и Криса Миллера, то они, по слухам, могут вернуться к застрявшему в трясине препродакшна «Флэшу»
, который планировали снять по собственному сценарию, пока не переметнулись к «Звёздным войнам».
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