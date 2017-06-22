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Лили Коллинз сильно похудела

22 июня
2017 год

Новости кино >>
22 июня 2017
В сети появился первый трейлер трагикомедии Марти Ноксон «До костей».



Картина рассказывает про молодую художницу Эллен (Лили Коллинз), страдающую анорексией. Ей на помощь придёт врач Нео Киану Ривз, склонный к нетрадиционным методам лечения.

Компанию Коллинз и Ривзу составят Лиана Либерато, Аланна Юбэк, Кэрри Престон, Лили Тэйлор, Кэтрин Прескотт и другие актёры.

«До костей» выйдет в мировой прокат 14 июля.
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Лили Коллинз сильно похудела фотографии
Лили Коллинз сильно похудела фотографии
Лили Коллинз сильно похудела фотографии
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