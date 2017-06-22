Лили Коллинз сильно похудела

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Режиссер назвал ситуацию вокруг театра «шизофренической»
Новости театра
1 июля в Московском театре мюзикла состоится 100-й спектакль мюзикла «Принцесса цирка», премьера которого прошла 12 октября 2016 года. За это время постановку посмотрели более 80 000 зрителей!
Новости кино
Дмитрий Дьяченко
приступил к съёмкам семейной комедии «СуперБобровы. Пора домой».
Новости кино
Американские кинематографисты готовят полнометражную картину на основе известного британского телешоу.
Новости кино
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