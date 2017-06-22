Конструктор кровавого цвета: восьмая «Пила» поменяла название

Согласно студии Lionsgate, восьмая часть популярной некогда хоррор-серии «Пила»
поменяла название на «Конструктор»
, намекая тем самым на то, что сюжет будет сосредоточен на ключевом злодее.
Нам расскажут о том, как в результате расследования прокатившейся по всему городу волны жестоких убийств все полученные улики указали на Джона Крамера (он же Конструктор), скончавшегося около 10 лет назад.
Тобин Белл
вновь станет Конструктором. Ему под руку подвернутся Лора Вандерворт
, Каллум Кит Ренни
, Майкл Бойсверт
и другие актёры. Что касается Костаса Мэндилора
и Кэри Элвиса
, их персонажи в картине отсутствуют.
Режиссёрское кресло поделят между собой братья Майкл
и Питер Спириги
. Над сценарием корпели Джош Столберг
и Пит Голдфингер
, продюсерами числятся Дэниэл Дж. Хеффнер
и Орен Каулз
, а создатели киносериала Джеймс Ван
и Ли Уоннелл
задействованы в качестве исполнительных продюсеров. Мировая премьера «Конструктора» запланирована на 27 октября
.
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