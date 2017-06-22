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Конструктор кровавого цвета: восьмая «Пила» поменяла название

22 июня
2017 год

Новости кино >>
22 июня 2017
Согласно студии Lionsgate, восьмая часть популярной некогда хоррор-серии «Пила» поменяла название на «Конструктор», намекая тем самым на то, что сюжет будет сосредоточен на ключевом злодее.

Конструктор кровавого цвета: восьмая «Пила» поменяла название

Нам расскажут о том, как в результате расследования прокатившейся по всему городу волны жестоких убийств все полученные улики указали на Джона Крамера (он же Конструктор), скончавшегося около 10 лет назад.

Тобин Белл вновь станет Конструктором. Ему под руку подвернутся Лора Вандерворт, Каллум Кит Ренни, Майкл Бойсверт и другие актёры. Что касается Костаса Мэндилора и Кэри Элвиса, их персонажи в картине отсутствуют.

Режиссёрское кресло поделят между собой братья Майкл и Питер Спириги. Над сценарием корпели Джош Столберг и Пит Голдфингер, продюсерами числятся Дэниэл Дж. Хеффнер и Орен Каулз, а создатели киносериала Джеймс Ван и Ли Уоннелл задействованы в качестве исполнительных продюсеров. Мировая премьера «Конструктора» запланирована на 27 октября.
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Пила. Игра на выживание

фотографии >>
Конструктор кровавого цвета: восьмая «Пила» поменяла название фотографии
Конструктор кровавого цвета: восьмая «Пила» поменяла название фотографии
Конструктор кровавого цвета: восьмая «Пила» поменяла название фотографии
Конструктор кровавого цвета: восьмая «Пила» поменяла название фотографии
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