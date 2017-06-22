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Зима пришла: Дейенерис Таргариен, Санса Старк и Джон Сноу в новом ролике «Игры престолов»

22 июня
2017 год

Новости кино >>
22 июня 2017
Опубликованы свежий дублированный трейлер и 12 персонажных постеров седьмого сезона «Игры престолов».



Действие шестого сезона завершилось тем, что Дейенерис вместе с драконами и необъятным войском направились к Вестеросу, где Серсея стала королевой. А с другой стороны надвигается армия Короля Ночи.

Режиссёрами 7 эпизодов нового сезона телешоу, чьими бессменными шоураннерами выступают Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, стали Алан Тейлор, Марк Майлод, Мэтт Шэкман и Джереми Подесва.

Показ продолжения популярного телешоу HBO стартует 16 июля (17 июля на Амедиатеке).
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Зима пришла: Дейенерис Таргариен, Санса Старк и Джон Сноу в новом ролике «Игры престолов» фотографии
Зима пришла: Дейенерис Таргариен, Санса Старк и Джон Сноу в новом ролике «Игры престолов» фотографии
Зима пришла: Дейенерис Таргариен, Санса Старк и Джон Сноу в новом ролике «Игры престолов» фотографии
Зима пришла: Дейенерис Таргариен, Санса Старк и Джон Сноу в новом ролике «Игры престолов» фотографии
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