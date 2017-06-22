Зима пришла: Дейенерис Таргариен, Санса Старк и Джон Сноу в новом ролике «Игры престолов»

Опубликованы свежий дублированный трейлер и 12 персонажных постеров седьмого сезона «Игры престолов»
.
Действие шестого сезона завершилось тем, что Дейенерис вместе с драконами и необъятным войском направились к Вестеросу, где Серсея стала королевой. А с другой стороны надвигается армия Короля Ночи.
Режиссёрами 7 эпизодов нового сезона телешоу, чьими бессменными шоураннерами выступают Дэвид Бениофф
и Д.Б. Уайсс
, стали Алан Тейлор
, Марк Майлод
, Мэтт Шэкман
и Джереми Подесва
.
Показ продолжения популярного телешоу HBO стартует 16 июля
(17 июля
на Амедиатеке).
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