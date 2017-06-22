Спортсменка, комсомолка и просто красивая женщина: юбилей Натальи Варлей

Сегодня, 22 июня
, исполнилось 70
лет популярной советской и российской актрисе театра и кино, мастеру дубляжа и озвучивания иностранных фильмов, заслуженной артистке РСФСР Наталье Варлей
.
Наталья Владимировна Варлей
родилась 22 июня 1947
года в румынском городе Констанца в семье капитана дальнего плавания. Окончила акробатическое отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства и Московское театральное училище имени Б.В. Щукина. До 1967 года — эквилибристка Московского государственного цирка. С 1971-го по 1981-й состояла в труппе Московского драматического театра имени К.С. Станиславского
. Некоторое время работала в театре «О'кей»
.
В кино дебютировала главной ролью в народной комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
, вышедшей в 1966-м. Образ Нины прославил актрису. Её успех закрепился через год, когда она появилась в качестве Панночки в экранизации гоголевского «Вия»
, поставленного Константином Ершовым
и Георгием Кропачёвым
. Всего на счету Натальи Владимировны более 45
ролей, среди которых Марта Эрастовна («Гостья из будущего»
), Муся Волкова («Золото»
), девочка с козой («Бег»
), Галина Листопад («Семь невест ефрейтора Збруева»
), Лиза Калачёва («12 стульев»
), Моник Туре («Мегрэ и человек на скамейке»
), Оля Потапова («Три дня в Москве»
), Мать Кендарат («Волкодав из рода Серых Псов»
) и другие.
Вышли 3 компакт-диска с её песнями и 2 сборника стихов. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской за исполнение роли мамы Кати в фильме «Не хочу быть взрослым»
. Последние годы не снимается, предпочитая фильмам антрепризные спектакли.
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