Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Спортсменка, комсомолка и просто красивая женщина: юбилей Натальи Варлей

22 июня
2017 год

Новости кино >>
22 июня 2017
Сегодня, 22 июня, исполнилось 70 лет популярной советской и российской актрисе театра и кино, мастеру дубляжа и озвучивания иностранных фильмов, заслуженной артистке РСФСР Наталье Варлей.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Наталья Владимировна Варлей родилась 22 июня 1947 года в румынском городе Констанца в семье капитана дальнего плавания. Окончила акробатическое отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства и Московское театральное училище имени Б.В. Щукина. До 1967 года — эквилибристка Московского государственного цирка. С 1971-го по 1981-й состояла в труппе Московского драматического театра имени К.С. Станиславского. Некоторое время работала в театре «О'кей».

В кино дебютировала главной ролью в народной комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», вышедшей в 1966-м. Образ Нины прославил актрису. Её успех закрепился через год, когда она появилась в качестве Панночки в экранизации гоголевского «Вия», поставленного Константином Ершовым и Георгием Кропачёвым. Всего на счету Натальи Владимировны более 45 ролей, среди которых Марта Эрастовна («Гостья из будущего»), Муся Волкова («Золото»), девочка с козой («Бег»), Галина Листопад («Семь невест ефрейтора Збруева»), Лиза Калачёва («12 стульев»), Моник Туре («Мегрэ и человек на скамейке»), Оля Потапова («Три дня в Москве»), Мать Кендарат («Волкодав из рода Серых Псов») и другие.

Вышли 3 компакт-диска с её песнями и 2 сборника стихов. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской за исполнение роли мамы Кати в фильме «Не хочу быть взрослым». Последние годы не снимается, предпочитая фильмам антрепризные спектакли.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Прекрасное далёко
Поиск по меткам
День рожденияРоссийские фильмыСоветское кино
персоны
Наталья Варлей
фильмы
12 стульевБегВийВолкодав из рода Серых ПсовГостья из будущегоЗолотоКавказская пленница, или Новые приключения ШурикаМегрэ и человек на скамейкеНе хочу быть взрослымСемь невест ефрейтора ЗбруеваТри дня в Москве

фотографии >>
Спортсменка, комсомолка и просто красивая женщина: юбилей Натальи Варлей фотографии
Спортсменка, комсомолка и просто красивая женщина: юбилей Натальи Варлей фотографии
С Натальей Бондарчук
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Шелестов
19 июня ушёл из жизни актёр Владимир Шелестов.
Игорь Григорьев
17 июня ушёл из жизни режиссёр-документалист Игорь Григорьев.
Алексей Симкович
17 июня ушёл из жизни актёр Алексей Симкович.

День рождения >>

Наталья Варлей
Кирилл Гребенщиков
Андрей Гульнев
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Светлана Крючкова
Михаил Лучко
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Джозеф Демпси
Марцин Дороциньский
Крис Кристофферсон
Брюс Кэмпбелл
Эммануэль Сенье
Мерил Стрип
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью